Диетолог назвала самый полезный способ готовить яйца: так их можно есть хоть каждый день

Как полезно готовить яйца / © pexels.com

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Диетолог Грейс Дероча (Grace Derocha) рассказала, как готовить яйца, чтобы получить от них максимум пользы и одновременно не переборщить с насыщенными жирами.

Можно ли есть яйца каждый день

Для большинства людей одно яйцо в день может являться частью сбалансированного рациона. В то же время людям, которым нужно контролировать потребление насыщенных жиров, следует обращать внимание на количество желтков.

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И белок, и желток имеют питательную ценность. Яичный белок является хорошим источником протеина, тогда как в желтке кроме белка содержатся жиры, витамины А и D и антиоксиданты.

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Именно в желтке при этом сосредоточен весь жир яйца как ненасыщенный, так и насыщенный, а также пищевой холестерин.

Какое соотношение белков и желтков советует диетолог

Тем, кто часто ест яйца и стремится уменьшить количество насыщенных жиров в рационе, Дероча предлагает простую формулу: два яичных белка и один желток.

Такой вариант позволяет получить достаточное количество белка, сохранить вкус и питательные вещества желтка, но вместе с тем уменьшить количество насыщенных жиров по сравнению с блюдом из нескольких целых яиц.

Это не значит, что от желтков нужно полностью отказываться. Напротив, они содержат ценные питательные вещества. Речь идет прежде всего о балансе, особенно, если яйца являются постоянной частью меню.

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Как полезнее всего готовить яйца

Не менее важно то, как именно вы готовите яйца. Даже питательный продукт можно превратить в более калорийное блюдо, если добавить много сливочного масла, творога и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Среди удачных способов приготовления яиц диетолог называет варку, приготовление пашот и запекание. Они разрешают обойтись практически без дополнительного жира.

Если хочется яичницу или скрембл, для приготовления можно использовать небольшое количество оливкового масла.

С чем лучше есть яйца

Польза завтрака зависит не только от яиц, но и того, что окажется рядом с ними на тарелке.

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Хорошим дополнением могут стать овощи и бобовые. Они добавляют в блюда клетчатку, витамины и минералы.

Например, скрембл с небольшим количеством оливкового масла и запеченными овощами будет более сбалансированным вариантом, чем яйца, поджаренные на сливочном масле и поданные с белым хлебом и сыром.

Поэтому людям, которые любят яйца и регулярно едят их на завтрак, не обязательно отказываться от любимого продукта. Следует, прежде всего, обратить внимание на количество желтков, способ приготовления и продукты, с которыми яйца сочетаются.

FAQ

Можно ли есть яйца каждый день?

Для большинства здоровых людей одно яйцо в день может вписываться в сбалансированный рацион. Однако индивидуальные рекомендации могут отличаться в зависимости от состояния здоровья и остального рациона. Людям, которым врач рекомендовал контролировать потребление насыщенных жиров или холестерина, следует придерживаться персональных рекомендаций специалиста.

Какие яйца более полезны — вареные или жареные?

Вареные яйца позволяют приготовить блюдо без добавления масла или сливочного масла. При жарке питательность готового блюда в значительной степени зависит от того, какой жир и в каком количестве используется. Поэтому варка, приготовление пашот и запекание — простые способы не добавлять в яйца лишний жир.

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