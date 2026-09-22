- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 3 мин
Диетолог назвала самый полезный способ готовить яйца: так их можно есть хоть каждый день
Яйца — один из самых популярных продуктов для завтрака. Они быстро готовятся, хорошо насыщают и содержат белок, полезные жиры, витамины и минералы. Но если яйца появляются на вашем столе практически каждый день, значение имеет не только их количество, но и способ приготовления.
Диетолог Грейс Дероча (Grace Derocha) рассказала, как готовить яйца, чтобы получить от них максимум пользы и одновременно не переборщить с насыщенными жирами.
Можно ли есть яйца каждый день
Для большинства людей одно яйцо в день может являться частью сбалансированного рациона. В то же время людям, которым нужно контролировать потребление насыщенных жиров, следует обращать внимание на количество желтков.
И белок, и желток имеют питательную ценность. Яичный белок является хорошим источником протеина, тогда как в желтке кроме белка содержатся жиры, витамины А и D и антиоксиданты.
Именно в желтке при этом сосредоточен весь жир яйца как ненасыщенный, так и насыщенный, а также пищевой холестерин.
Какое соотношение белков и желтков советует диетолог
Тем, кто часто ест яйца и стремится уменьшить количество насыщенных жиров в рационе, Дероча предлагает простую формулу: два яичных белка и один желток.
Такой вариант позволяет получить достаточное количество белка, сохранить вкус и питательные вещества желтка, но вместе с тем уменьшить количество насыщенных жиров по сравнению с блюдом из нескольких целых яиц.
Это не значит, что от желтков нужно полностью отказываться. Напротив, они содержат ценные питательные вещества. Речь идет прежде всего о балансе, особенно, если яйца являются постоянной частью меню.
Как полезнее всего готовить яйца
Не менее важно то, как именно вы готовите яйца. Даже питательный продукт можно превратить в более калорийное блюдо, если добавить много сливочного масла, творога и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Среди удачных способов приготовления яиц диетолог называет варку, приготовление пашот и запекание. Они разрешают обойтись практически без дополнительного жира.
Если хочется яичницу или скрембл, для приготовления можно использовать небольшое количество оливкового масла.
С чем лучше есть яйца
Польза завтрака зависит не только от яиц, но и того, что окажется рядом с ними на тарелке.
Хорошим дополнением могут стать овощи и бобовые. Они добавляют в блюда клетчатку, витамины и минералы.
Например, скрембл с небольшим количеством оливкового масла и запеченными овощами будет более сбалансированным вариантом, чем яйца, поджаренные на сливочном масле и поданные с белым хлебом и сыром.
Поэтому людям, которые любят яйца и регулярно едят их на завтрак, не обязательно отказываться от любимого продукта. Следует, прежде всего, обратить внимание на количество желтков, способ приготовления и продукты, с которыми яйца сочетаются.
FAQ
Можно ли есть яйца каждый день?
Для большинства здоровых людей одно яйцо в день может вписываться в сбалансированный рацион. Однако индивидуальные рекомендации могут отличаться в зависимости от состояния здоровья и остального рациона. Людям, которым врач рекомендовал контролировать потребление насыщенных жиров или холестерина, следует придерживаться персональных рекомендаций специалиста.
Какие яйца более полезны — вареные или жареные?
Вареные яйца позволяют приготовить блюдо без добавления масла или сливочного масла. При жарке питательность готового блюда в значительной степени зависит от того, какой жир и в каком количестве используется. Поэтому варка, приготовление пашот и запекание — простые способы не добавлять в яйца лишний жир.