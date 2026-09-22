Дієтологиня назвала найкорисніший спосіб готувати яйця: так їх можна їсти хоч щодня

Як корисно готувати яйця / © pexels.com

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Дієтологиня Грейс Дероча (Grace Derocha) розповіла, як готувати яйця, щоб отримати від них максимум користі та водночас не переборщити з насиченими жирами.

Чи можна їсти яйця щодня

Для більшості людей одне яйце на день може бути частиною збалансованого раціону. Водночас людям, яким потрібно контролювати споживання насичених жирів, варто звертати увагу на кількість жовтків.

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І білок, і жовток мають поживну цінність. Яєчний білок є хорошим джерелом протеїну, тоді як у жовтку, крім білка, містяться жири, вітаміни А і D та антиоксиданти.

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Саме у жовтку при цьому зосереджений увесь жир яйця — як ненасичений, так і насичений, а також харчовий холестерин.

Яке співвідношення білків і жовтків радить дієтологиня

Тим, хто часто їсть яйця та прагне зменшити кількість насичених жирів у раціоні, Дероча пропонує просту формулу: два яєчні білки та один жовток.

Такий варіант дозволяє отримати достатню кількість білка, зберегти смак і поживні речовини жовтка, але водночас зменшити кількість насичених жирів порівняно зі стравою з кількох цілих яєць.

Це не означає, що від жовтків потрібно повністю відмовлятися. Навпаки, вони містять цінні поживні речовини. Йдеться насамперед про баланс, особливо якщо яйця є постійною частиною меню.

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Як найкорисніше готувати яйця

Не менш важливо те, як саме ви готуєте яйця. Навіть поживний продукт можна перетворити на значно калорійнішу страву, якщо додати багато вершкового масла, сиру та інших продуктів із високим вмістом насичених жирів.

Серед вдалих способів приготування яєць дієтологиня називає варіння, приготування пашот і запікання. Вони дозволяють обійтися практично без додаткового жиру.

Якщо ж хочеться яєчню або скрембл, для приготування можна використати невелику кількість оливкової олії.

З чим краще їсти яйця

Користь сніданку залежить не тільки від яєць, а й від того, що опиниться поруч із ними на тарілці.

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Хорошим доповненням можуть стати овочі та бобові. Вони додають до страви клітковину, вітаміни та мінерали.

Наприклад, скрембл із невеликою кількістю оливкової олії та запеченими овочами буде більш збалансованим варіантом, ніж яйця, підсмажені на вершковому маслі та подані з білим хлібом і сиром.

Тож людям, які люблять яйця і регулярно їдять їх на сніданок, не обов’язково відмовлятися від улюбленого продукту. Варто насамперед звернути увагу на кількість жовтків, спосіб приготування та продукти, з якими яйця поєднуються.

FAQ

Чи можна їсти яйця щодня?

Для більшості здорових людей одне яйце на день може вписуватися у збалансований раціон. Однак індивідуальні рекомендації можуть відрізнятися залежно від стану здоров’я та решти раціону. Людям, яким лікар рекомендував контролювати споживання насичених жирів або холестерину, варто дотримуватися персональних рекомендацій фахівця.

Які яйця корисніші — варені чи смажені?

Варені яйця дозволяють приготувати страву без додавання олії чи вершкового масла. Під час смаження поживність готової страви значною мірою залежить від того, який жир і в якій кількості використовується. Тому варіння, приготування пашот і запікання — прості способи не додавати до яєць зайвого жиру.

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