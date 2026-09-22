Зірка "Дитячого Євробачення" покинула Україну й виступає в Москві: її мати видала порцію маячні

Марія Свіязова й її матір Ольга Велика

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11-річна українська співачка та піаністка Марія Свіязова, яка 2025 року стала фіналісткою нацвідбору на «Дитяче Євробачення», тепер мешкає і виступає в Москві.

Ще торік юна артистка мріяла представити Україну на міжнародній сцені, а нині бере участь у російських конкурсах. Про переїзд родини до РФ її мама Ольга Велика розповіла на YouTube-каналі доньки після знесення її Instagram-акаунту.

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До слова, Марія почала займатися музикою у дворічному віці. Її мама Ольга Велика — піаністка, викладачка та композиторка — стала головною наставницею доньки. Дівчинка брала участь у численних конкурсах в Україні та за кордоном, а 2024 року перемагала на міжнародних конкурсах.

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Марія Свіязова і її мати Ольга Велика / © Суспільне мовлення

2025 року Марія пройшла до фіналу нацвідбору на «Дитяче Євробачення», однак згодом припинила участь, пояснивши це «сімейними обставинами». Раніше дівчина розповідала, що після початку повномасштабної війни виїхала за кордон із мамою, але згодом повернулася до Одеси та продовжила займатися музикою.

Пізніше стало відомо, що 2021 року, коли Свіязовій було шість років, вона виступала у російському шоу «Лучше всех!» на «Первом канале». Дівчинка зіграла на фортепіано фрагмент із «Лебединого озера».

За правилами «Суспільного», артисти, які після 2014 року виступали або брали участь у проєктах у Росії, не можуть представляти Україну на «Євробаченні». У «Суспільному» пояснювали, що інформацію про виступ Марії в РФ не врахували під час первинної перевірки через технічну помилку. Коли про це стало відомо, родину повідомили про невідповідність правилам.

Марія Свіязова

Мати дівчинки водночас стверджувала, що заздалегідь вказала участь доньки в російському шоу та що родині буцімто запропонували самостійно знятися з конкурсу. До того ж Ольга під час щоденного вбивства українців вдала, що дійсно не розуміє таких заборон і що нібито «талант має грати головну роль».

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У серпні 2026 року на сторінках Марії з’явилися відео з Москви. Дівчинка відвідала «Академию талантов KRB» та взяла участь у конкурсі «Звезда России», де отримала два гран-прі в різних номінаціях.

Марія Свіязова

Марія Свіязова

Ольга Велика після цього опублікувала відеозвернення, в якому пояснила переїзд родини до Росії. Вона розкритикувала український музичний простір і заявила, що після історії з нацвідбором перед донькою нібито закрилися можливості для участі в українських проєктах й «дитина нікому не була потрібна».

Тому жінка заявила, що вона «як могла» розвивала талант дівчинки й саме тому виїхала з нею за межі України. За словами зрадниці, вона здивувалася, коли її донька випустила російськомовну пісню і на неї полилися негативні коментарі та погрози.

Ольга Велика

Насамкінець Ольга публічно принизила батьківщину, назвавши суспільство «хворим». Видання «Бабель» ознайомилося з одним із дописів жінки у Facebook, де вона також заявляла, що більше не хоче дивитися, як в Україні, за її словами, «на своїх же громадян полюють, як на тварин» люди «з привілеями у формі».

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Також Велика стверджувала, що цивільних нібито «обманюють» і використовують як «живий щит, аби зібрати гроші з-за кордону», а дітей — для «нормалізації війни та насильства». Чому родина не залишилася в Європі, вона пояснила просто: її цінності, за словами жінки, «не збігаються з тим, що нав’язує європейське суспільство».

Нині Марія та її мама перебувають у російській столиці. Як пише «Бабель», батько дівчинки Костянтин Свіязов родом із Приморського краю РФ, однак тривалий час жив в Одесі. Після початку повномасштабної війни він виїхав до Європи, а 2026 року також почав публікувати відео з Москви.

Нагадаємо, нещодавно скандал спалахнув довкола російського музиканта Сергія Григор’єва-Апполонова, який разом зі зрадником України Ігорем Синяком виконав пісню «Одна калина». Композитор Руслан Квінта поставив дует на місце і звинуватив у крадіжці, росіянин йому різко відповів.

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