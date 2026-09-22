В Україні готують новий формат НМТ: у МОН розкрили перші зміни

Школа / © ТСН

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Міністерство освіти України планує змінити НМТ, щоб зробити іспит простішим та менш стресовим для випускників.

Про це під час форуму «Майбутнє, яке обираємо ми» журналістам повідомив міністр освіти Андрій Бутенко, передає «Новини.LIVE».

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Зміни до НМТ — що відомо

За словами очільника відомства, наразі розробляється більш гнучка модель тестування. Розглядаються різні варіанти проведення іспиту: його можуть поділити на один або два дні, а також надати учасникам змогу перескласти тест через кілька тижнів чи місяців.

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«НМТ не можуть бути останнім шансом в цьому році. Тобто наше завдання, щоб воно стало доступніше і зняти оце стресове навантаження на дітей, що сьогодні день останнього шансу», — наголосив Бутенко.

Зміни стосуватимуться не лише самого формату, а й безпекової складової. Міністр пояснив, що питання розміщення екзаменаційних центрів зараз накладається на мапу наявних укриттів.

Фахівці враховують не лише ті сховища, що вже функціонують, а й ті, які планують відкрити протягом наступних пів року — до початку нового НМТ.

Новий формат НМТ — останні новини

Нагадаємо, у Міністерстві освіти й науки наразі працюють над можливими змінами у складанні школярами національного мультипредметного тесту-2027.

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Також Володимир Зеленський заявляв, що формат НМТ можуть змінити, щоб зробити вступ до вишів зручнішим. Головна мета — зменшити стрес для випускників через постійні тривоги та відключення світла.

Загалом 2026 року 4002 учасники НМТ отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета.

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