COVID, застуда чи алергія: як відрізнити симптоми / © Credits

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Кашель, закладений ніс, втома, головний біль і біль у горлі — знайомий набір, який особливо легко сплутати восени та взимку. Причиною може бути звичайна застуда, COVID або сезонна алергія. Проблема у тому, що симптоми цих станів частково перетинаються, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Водночас є певні підказки, які допомагають зорієнтуватися. Наприклад, висока температура, озноб, ломота у тілі та виражена втрата смаку й нюху більше характерні для COVID-19. Свербіж і сльозотеча очей частіше говорять про алергію, а вологий кашель із мокротинням — про застуду. Однак жоден окремий симптом не дає стовідсоткової відповіді.

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COVID або застуда

І COVID, і застуда є вірусними респіраторними захворюваннями, тому на початку вони можуть мати майже однаковий вигляд. Для обох характерні нежить або закладеність носа, біль у горлі, головний біль, втома та ломота у тілі.

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Проте COVID частіше може супроводжуватися температурою та ознобом. Також можливі нудота, блювання та діарея — симптоми, які не є типовими для звичайної застуди.

Ще одна відома ознака COVID — втрата смаку та нюху. Вона може траплятися і під час застуди чи алергії, проте зазвичай є менш вираженою. Значне раптове погіршення цих відчуттів характерніше для COVID.

Водночас сучасний COVID у багатьох випадках може перебігати досить легко та нагадувати звичайну застуду. Тому орієнтуватися лише на симптоми складно. Якщо є підозра на COVID, найнадійніший спосіб перевірити це — зробити тест.

COVID чи алергія

Сезонна алергія також здатна майстерно маскуватися під застуду. Нежить, закладеність носа, біль або подразнення у горлі можуть виникати в обох випадках. Особливо легко заплутатися, коли саме розпочався сезон пилку чи загострилася реакція на пил, цвіль або шерсть тварин.

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Одна з найпомітніших підказок — очі. Свербіж, почервоніння та сльозотеча значно характерніші для алергії, ніж для COVID або застуди.

А ось ускладнене дихання потребує більшої уваги. Воно може бути симптомом COVID, але також виникати через алергічну астму, яка загострюється під час сезону алергенів. Якщо проблеми з диханням супроводжуються алергічними симптомами, але немає температури чи шлунково-кишкових проявів, однією з можливих причин може бути саме алергія.

Людям із сезонною алергією та алергічною астмою важливо не запускати симптоми. Варто заздалегідь дотримуватися призначеного лікування, а за потреби використовувати антигістамінні препарати та сольові промивання носа.

Застуда чи алергія

Якщо тест на COVID негативний, залишається питання, це застуда чи алергія. Тут може допомогти час. Звичайна застуда зазвичай триває приблизно 7-10 днів. Симптоми часто починаються поступово, досягають найбільшої вираженості приблизно у середині хвороби, а потім слабшають. Кашель іноді може залишатися довше за інші прояви.

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Алергія здатна тривати тижнями чи місяцями, доти, доки людина контактує з алергеном. Без лікування її симптоми можуть практично не змінюватися чи повертатися знову й знову.

Може підказати й характер кашлю. За алергії він частіше сухий та може супроводжуватися свистячим диханням. Застуда ж нерідко провокує вологий кашель із виділенням слизу.

Що робити, якщо ви захворіли

Для профілактики тяжкого перебігу COVID рекомендується вакцинація. Вона не гарантує, що людина не заразиться, але може знизити ризик серйозних ускладнень. Якщо є підозра на COVID, варто зробити тест. За позитивного результату чи значного погіршення самопочуття краще зв’язатися з лікарем.

За застуди специфічного лікування зазвичай немає, проте полегшити симптоми можуть відпочинок, достатня кількість рідини, зволоження повітря, а також деякі безрецептурні препарати.

Під час алергії допомагає уникнення тригерів, а також препарати, які зменшують її прояви, зокрема антигістамінні засоби. Сольові промивання носа також можуть допомогти позбутися надлишку слизу.

І важливо пам’ятати, що не кожен нежить — це застуда, а не кожен кашель означає COVID. Іноді симптоми різних захворювань настільки схожі, що самостійно визначити причину неможливо, тож краще за будь-яких обставин звертатися до лікаря.

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