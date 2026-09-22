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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
2 хв

Знайомо кожному з батьків: принц Гаррі висловився про те, як збирає дітей до школи

Принц Гаррі відверто розповів про сімейне життя після церемонії вручення премії WellChild, яку він нещодавно відвідав у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Getty Images

Під час цього світського заходу в Лондоні герцог Сассекський поспілкувався з журналістами та відверто розповів про своє сімейне життя.

«Сьогодні за сніданком діти мали трохи зневіри, характерної для понеділка», — розповів Гаррі в інтерв’ю Hello! про своїх дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет, які мали вирушити до школи.

Принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

«Завжди є щось на кшталт нудьги в неділю ввечері чи зневіри у школі-інтернаті… коли ти був далеко від дому або перед тим, як піти до школи. Але сьогодні вранці за сніданком я вирішив: „Знаєте що? Ви трохи хитрите“. І вони були щиро заінтриговані та ставили безліч запитань. Тому як і у всій моїй роботі і в роботі їхньої мами теж, я вважаю, що все, що ми можемо зробити, це спробувати прищепити їм хоч якесь розуміння, що це абсолютно необхідно», — продовжив він.

Принц Гаррі на церемонії WellChild / © Associated Press

Принц Гаррі на церемонії WellChild / © Associated Press

Принц, який є покровителем WellChild від 2007 року, додав: «Коли стаєш батьком, усе змінюється. Річ не в тому, що за всі ці роки, доки я не був батьком, зустрічі з дітьми припинили мати таке велике значення, але ти раптом розумієш, наскільки вдячний за те, що в тебе є діти, які не хворіють».

WellChild / © Associated Press

WellChild / © Associated Press

Нагадаємо, Меган Маркл також з’явилася вперше на публіці в Котсуолдсі, де вона зустрічалася з подругами.

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