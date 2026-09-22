Знайомо кожному з батьків: принц Гаррі висловився про те, як збирає дітей до школи

Принц Гаррі / © Getty Images

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Під час цього світського заходу в Лондоні герцог Сассекський поспілкувався з журналістами та відверто розповів про своє сімейне життя.

«Сьогодні за сніданком діти мали трохи зневіри, характерної для понеділка», — розповів Гаррі в інтерв’ю Hello! про своїх дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет, які мали вирушити до школи.

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Принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

«Завжди є щось на кшталт нудьги в неділю ввечері чи зневіри у школі-інтернаті… коли ти був далеко від дому або перед тим, як піти до школи. Але сьогодні вранці за сніданком я вирішив: „Знаєте що? Ви трохи хитрите“. І вони були щиро заінтриговані та ставили безліч запитань. Тому як і у всій моїй роботі і в роботі їхньої мами теж, я вважаю, що все, що ми можемо зробити, це спробувати прищепити їм хоч якесь розуміння, що це абсолютно необхідно», — продовжив він.

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Принц Гаррі на церемонії WellChild / © Associated Press

Принц, який є покровителем WellChild від 2007 року, додав: «Коли стаєш батьком, усе змінюється. Річ не в тому, що за всі ці роки, доки я не був батьком, зустрічі з дітьми припинили мати таке велике значення, але ти раптом розумієш, наскільки вдячний за те, що в тебе є діти, які не хворіють».

WellChild / © Associated Press

Нагадаємо, Меган Маркл також з’явилася вперше на публіці в Котсуолдсі, де вона зустрічалася з подругами.

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