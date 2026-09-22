Наречену вбили у першу шлюбну ніч: мотороші подробиці трагедії

У Польщі вбили жінку в її першу шлюбну ніч / © Getty Images

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У Польщі знайшли мертвою 41-річну жінку. Трагедія сталась одразу після весілля потерпілої.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Трагедія сталась у Скорогощі (Опольське воєводство) в ніч проти 20 вересня. 47-річний чоловік та 41-річна жінка у суботу одружились. А вже наступного дня зранку наречену жорстоко вбили.

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«Трагедія сталася в неділю, 20 вересня. Того дня, після 4-ї години ранку, поліція отримала повідомлення про сімейну сварку. Коли поліцейські прибули на вказане місце, виявилося, що в будівлі лежить тіло 41-річної жінки. Лікар констатував смерть жінки», — йдеться у повідомленні.

Після цього поліція затримала 47-річного чоловіка — чоловіка 41-річної жінки. Правоохоронці під наглядом Бреської прокуратури вилучили на місці події доказові матеріали: численні сліди, а також знаряддя, які могли бути використані для скоєння можливого злочину. Вони також опитали свідків. Згідно з рішенням прокурора, тіло жінки було вилучено для проведення судово-медичної експертизи.

Як з’ясувало видання «Fakt», жінка, ймовірно, загинула від ударів сокирою. Підозрюваним у справі є чоловік 41-річної жінки, його вже заарештували. Пара була разом уже кілька років. Минулої суботи вони одружилися — церемонія була камерною. 47-річний чоловік на момент події перебував «у стані сильного алкогольного сп’яніння».

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