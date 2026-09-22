Пам’ятаєте соки у трилітрових банках: ось що насправді наливали в них у СРСР

Чи справді радянські соки були натуральними / © ТСН

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Причому часто можна почути, що тоді соки були «справжніми»: без консервантів, ароматизаторів та інших добавок. Та чи дійсно в банках був виключно натуральний сік?

Не лише фрукти: що могло бути у складі радянських соків

Чимало соків у СРСР справді виготовляли з фруктової та овочевої сировини. Для виробництва використовували яблука, виноград, вишні, томати та інші плоди.

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Однак твердження, що всі такі напої складалися винятково із соку, — перебільшення.

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Рецептури окремих продуктів передбачали використання додаткових компонентів. Зокрема, виробники могли додавати цукор та харчові кислоти. Крім того, на прилавках були не тільки соки, а й нектари та фруктові напої, у яких частка плодового складника могла бути меншою.

Тож склад залежав від конкретного виду продукту та технології його виготовлення.

Чому радянський сік міг мати осад

Сьогодні покупець звик до напою однакового кольору та консистенції. А от у старих трилітрових банках нерідко можна було побачити осад або м’якоть на дні.

І це не обов’язково означало, що продукт зіпсувався.

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Для соків із м’якоттю та продуктів прямого віджиму неоднорідність була цілком нормальною. На характеристики напою впливала й сама сировина. Смак яблук, винограду чи інших плодів відрізнявся залежно від сорту та врожаю, тому й готовий продукт не завжди був абсолютно однаковим.

Саме цим можна пояснити, чому знайомий сік одного року міг бути солодшим, а іншого — відчутно кислішим.

Як він зберігався без великої кількості консервантів

Тривалий термін зберігання радянських соків інколи сприймають як доказ того, що до них неодмінно додавали багато консервантів.

Насправді важливу роль відігравала технологія.

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Перед закупорюванням продукт проходив теплове оброблення — застосовували пастеризацію або стерилізацію. Після цього сік герметично закривали у скляній тарі. Це допомагало захистити вміст від повторного потрапляння мікроорганізмів і дозволяло зберігати продукт довше.

Тобто сама здатність закритої банки стояти місяцями ще не свідчила про велику кількість консервантів у напої.

Чому томатний сік запам’ятався найбільше

Окрема історія — томатний сік. У радянські часи це був дуже популярний напій. Його можна було придбати не лише у великих скляних банках, а й випити просто в магазині чи закладі, де сік продавали на розлив.

Поруч нерідко стояли сіль і ложечки: покупець міг сам посолити напій так, як йому подобалося.

Для багатьох саме склянка густого томатного соку із сіллю стала одним зі смаків, які найбільше асоціюються з тією епохою.

То чи були радянські соки натуральними

Однозначної відповіді для всього асортименту немає.

Чимало продуктів справді виготовляли з натуральної фруктової або овочевої сировини. Осад, м’якоть та відмінності у смаку могли бути природними наслідками використаної сировини й технології виробництва.

Водночас не кожна трилітрова банка містила виключно сік без додаткових компонентів. Рецептури могли передбачати цукор, харчові кислоти та інші складники, а поряд із соками продавали нектари й фруктові напої.

Тому знайома фраза «раніше весь сік був стовідсотково натуральним» радше спрощує реальну картину.

FAQ

З чого робили соки в СРСР?

Для виробництва використовували фруктову та овочеву сировину — зокрема яблука, виноград, вишні й томати. Залежно від конкретної рецептури до продукту також могли додавати цукор, харчові кислоти та інші компоненти.

Чому радянські соки довго зберігалися без консервантів?

Тривалому зберіганню сприяла теплова обробка. Соки пастеризували або стерилізували, після чого герметично закривали у скляних банках. Така технологія допомагала захистити продукт від мікроорганізмів і збільшувала термін його зберігання.

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