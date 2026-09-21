Ці два отвори на кросівках зробили не просто так: ось як ними правильно користуватися

Для чого додаткові отвори на кросівках / © pexels.com

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Ці отвори допомагають щільніше зафіксувати ногу у взутті. Особливо корисною така функція може бути під час бігу, тренувань, активних прогулянок або в ситуації, коли кросівки підходять за розміром, але п’ята все одно трохи рухається всередині.

Для чого додаткові отвори на кросівках

Верхню пару люверсів можна використовувати для особливого способу шнурування, який називають «петлею бігуна» або «замком для п’яти».

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На відміну від звичайного сильного затягування шнурків, цей метод дозволяє краще утримувати саме задню частину стопи. У результаті п’ята менше ковзає вгору-вниз під час руху.

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Це може бути корисно одразу з кількох причин. Коли стопа надійніше зафіксована, зменшується її рух усередині взуття, а разом із ним — і тертя. Крім того, під час бігу або спуску нога менше зміщується вперед, тому пальці не так сильно тиснуть на передню частину кросівка.

Втім, додаткові отвори не здатні компенсувати неправильно підібраний розмір. Якщо взуття помітно завелике, замале або просто не підходить за формою стопи, інший спосіб шнурування проблему не вирішить.

Як правильно шнурувати кросівки з додатковими отворами

Зробити «петлю бігуна» нескладно.

Спочатку зашнуруйте кросівки звичайним способом, але зупиніться перед останньою парою отворів. Потім протягніть кожен кінець шнурка у верхній люверс зі свого боку. Не витягуйте шнурок до кінця — між двома отворами має утворитися невелика петля.

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Після цього перехрестіть шнурки. Правий кінець протягніть крізь петлю зліва, а лівий — крізь петлю справа.

Обережно потягніть шнурки вниз і в сторони. Петлі затягнуться, а верхня частина кросівка щільніше охопить ногу. Залишається зав’язати звичайний вузол.

Важливо не перестаратися із затягуванням. Нога має бути добре зафіксована, але шнурування не повинно спричиняти біль, оніміння, поколювання чи сильний тиск у ділянці щиколотки. Якщо з’являються неприємні відчуття, шнурки варто трохи послабити.

Не всі отвори на кросівках виконують однакову функцію

Верхні люверси біля шнурівки іноді плутають із невеликими отворами, які можна побачити збоку на деяких моделях кедів і кросівок. Однак їхнє призначення відрізняється.

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Бічні отвори найчастіше допомагають вентиляції взуття. Натомість додаткова пара поруч із верхньою частиною шнурівки потрібна насамперед для більш надійної фіксації стопи.

Тож якщо на ваших кросівках є два отвори, які роками залишалися незадіяними, спробуйте використати їх під час наступної прогулянки чи тренування. Маленька деталь може помітно змінити те, як взуття сидить на нозі.

FAQ

Для чого потрібні додаткові отвори на кросівках?

Додаткові верхні отвори для шнурків допомагають щільніше зафіксувати стопу та п’яту у взутті. Через них можна зробити так звану «петлю бігуна» — спосіб шнурування, за якого п’ята менше рухається всередині кросівка під час ходьби або бігу.

Як правильно шнурувати кросівки з додатковими отворами?

Протягніть кожен шнурок через верхній додатковий отвір з того самого боку, залишивши невелику петлю. Потім перехрестіть кінці шнурків і протягніть кожен через протилежну петлю. Обережно затягніть їх і зав’яжіть кросівки звичайним способом. Шнурування має фіксувати п’яту, але не перетискати стопу.

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