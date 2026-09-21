Оксана Білозір розкрила справжню причину краху двох шлюбів і заінтригувала особистим

Оксана Білозір

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Українська співачка Оксана Білозір відверто розповіла про два розлучення, причини краху її шлюбів та зізналася, чи є зараз місце для нового кохання.

69-річна народна артистка України пригадала, чому свого часу вирішила завершити два офіційні шлюби. За словами Білозір, обидві історії мали спільну причину. Артистка наголошує, що для неї принципово не жити всупереч власному відчуттю щастя. Вона переконана: коли людина втрачає внутрішню гармонію, це впливає і на все навколо. Саме тому співачка не готова була залишатися у стосунках лише заради самого факту шлюбу.

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«Кожна людина має право на щастя. Тому в певний період свого життя я вибирала цей пріоритет. Не жити чужим життям, не жити для когось, не жити заради чогось, а жити, щоби бути щасливою. Бо як я щаслива, я правильно дію в цьому житті. Я приношу радість людям. Я в цьому щаслива. Я переконана в тій місії, яку я роблю, що це правильно, бо вона приносить мені моральне задоволення», — поділилася Оксана Білозір в інтерв’ю Марічці Довбенко.

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Оксана Білозір / © скриншот

Співачка окремо наголосила, що не дозволяє сумнівам визначати її життєві рішення. На її думку, жінка має пам’ятати про власну силу, незалежно від обставин. Білозір також вважає, що у шлюбі чоловік і жінка мають різні ролі, однак це не робить когось важливішим за іншого. Водночас для неї принциповим залишається відчуття взаємної підтримки. Якщо один із партнерів перестає вкладатися у стосунки, союз поступово втрачає свою основу.

«Я не хочу, щоби на цьому шляху мене хтось зупиняв чи я сумнівалася в собі, тим більше. Жінка не має права ніколи сумніватися в собі, тому що вона завжди успішна, красива і сильна. Це у нас від природи. Тому що ми маємо привілеї від Бога — зачати і народжувати життя, дарувати життя. І в нас автоматично ці материнські відчуття, вони роблять нас сильними, тому що ми несемо і беремо на себе — вона в нас є, відповідальність за це дитя і за це життя. Тому ми дуже сильні внутрішньо і сильніші за чоловіків», — заявила артистка.

Оксана Білозір / © скриншот

Оксана Білозір з першим чоловіком Ігорем / © скриншот з відео

Говорячи про другий шлюб із музикантом Романом Недзельським, Білозір визнала, що ситуація виявилася для неї дуже схожою на першу історію. Вона пояснила, що ключовим для неї стало відчуття, що чоловік поруч припинив достатньо цінувати її та їхні стосунки. На переконання співачки, сильна жінка не буде роками залишатися там, де не відчуває себе потрібною. Водночас вона не заперечує, що їхній спільний шлях був важливим і сповненим почуттів.

«Якщо чоловік, який поруч з тобою, перестає цінувати свою дружину, вона перестає бути щасливою. Якщо вона нещаслива і має сильний характер, то вона точно піде. Ми маємо право бути такими, щоб нас цінували. Кожну. Чи я вдома виховую дітей, а чоловік працює — то ти маєш цінувати це, бо це твої діти, це твоя сім’я, це енергія, яка дає тобі силу і стимули розвиватися, штовхає на подвиги тебе», — пояснила Білозір.

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Оксана Білозір та Роман Недзельський / © facebook.com/oksana.bilozir

Водночас артистка не називає розлучення із Недзельським простим рішенням і не знецінює їхній спільний досвід. Навпаки, вона з теплотою говорить про колишнього чоловіка та називає його хорошим другом. Білозір зізналася, що хотіла б зберегти те кохання, яке між ними було, але для цього, на її думку, необхідні зусилля обох людей.

«Це не є вибір себе. Я обираю комфорт всередині себе, щоб творити щастя для себе, в собі і для всіх, кого я люблю. Для мене Роман, мій другий чоловік, це справді хороший друг. Я прожила з ним фантастичне життя. В нас була неймовірна любов. Я дуже би хотіла, щоби вона не згасала. Але в вогонь завжди треба підкидати дрова. Якщо один підкидає, а другий — ні, то це теж неправильно», — зізналася співачка.

© скриншот

Після розриву Білозір хотіла, аби їхні стосунки залишалися чесними та зрозумілими для обох. Вона запевнила, що готова підтримати Недзельського, хоча поважає його рішення не підтримувати з нею близький контакт. Для самої артистки принциповими залишилися саме чесність і внутрішня чистота у взаєминах.

«Я йому сказала, коли ми розлучалися: "Між нами нічого не змінилося. Ти живеш своїм життям, я живу своє життя. Але я хочу, щоб це було узаконено, щоб це було чесно і чисто". От чистота стосунків і чесність — от для мене це визначає. І не має значення, чи 50 років я би прожила з чоловіком, але якщо ці дві основи не працюють, то це неможливо — відчувати себе чистою, люблячою, надії немає в сім’ї. Саме таке мене мотивувало», — пригадала Оксана.

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Оксана Білозір та Роман Недзельський / © facebook.com/oksana.bilozir

Наразі особисте життя Білозір не пов’язане з новими стосунками. Співачка чесно сказала, що її серце вільне, хоча не виключає появи в її житті кохання. Вона зізнається, що тепер їй непросто догодити, а потенційного партнера насамперед оцінювала б як цікаву та розумну людину. Водночас спеціально шукати стосунки артистка не збирається.

«Кохання, яке приходить, воно завжди дає новий поштовх думання, праці над собою. Це дуже святе почуття. А мені зараз догодити важко», — визнала вона.

Оксана Білозір / © facebook.com/oksana.bilozir

Білозір додала, що нині зосереджена на роботі, власному житті та вдячності за кожен прожитий день. Вона зазначила, що не ставить собі за мету неодмінно знайти чоловіка, а просто живе так, як вважає правильним.

Нагадаємо, нещодавно Оксана Білозір детально згадала шлюб з Ігорем Білозіром та чому їй з ним було тяжко.

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