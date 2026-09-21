Хвостова вперше назвала причину розлучення з Шахторіним після 9 років разом і хто став ініціатором

Таїсія Хвостова і Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

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Українська акторка Таїсія Хвостова вперше назвала причину розлучення з чоловіком, артистом Ярославом Шахторіним, після дев’яти років разом.

Пара повідомила про розрив влітку, хоча сталося це навесні. Таїсія Хвостова в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що їм із чоловіком стало складно разом. Зокрема, акторка змінилась, в неї вже не вистачало ресурсу, аби підтримувати стосунки на звичному для коханого рівні. Окрім того, в акторів було дуже багато роботи. Врешті, все наклалось одне на одне. Шлюб для акторів став виснажливим, на цьому тлі виникало чимало сварок.

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«Ми прожили дев’ять років. Якщо вірити в нумерологічні штуки, то це повний цикл, а далі обнулення йде. Як на мене, ми разом зростали, ставали сильнішими, десь слабшими, допомагали одне одному. У моменті нам стало складно разом. Яріку не вистачало певних речей, які я на той момент втомилась йому давати, бо в мене не було вже внутрішнього ресурсу. Я почала дещо більше показувати зуби, про якісь умови говорити, що зі мною так не можна, почала відстоювати свої нормальні кордони. Він казав, щоб вдома цього не робити. Мабуть, ми з цим не впоралися, у нас почалося дуже багато сварок, багато роботи і це виснажує», — зізнається артистка.

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Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Таїсія Хвостова говорить, що в їхньому розлучення винні вони обидва. До того ж свої помилки акторка розуміє та усвідомлює. Вона переконана, що неправильно робила, коли підлаштовувалась під чоловіка.

«Певною мірою завжди винні обоє. Я бачу і свої помилки, і його. Визнавати свої помилки для Яріка складнувато. Мені легше було підлаштуватися. Знову ж таки, це не його вина, бо я це дозволила, почала робити, почала підлаштовувати себе», — ділиться артистка.

Також Таїсія Хвостова назвала, хто став ініціатором розлучення. За словами акторки, це рішення було спільним. Однак перший крок до розлучення зробив саме Ярослав Шахторін. Знаменитість могла б зупинити чоловіка, але не стала цього робити.

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова / © instagram.com/taisiya_khvostova/

«Можна сказати, що це було спільне рішення. Крок зробив Ярік, щоб подати на розлучення — от імпульсивно. Я могла це зупинити… Тому, як на мене, це було спільне рішення, але, звісно, складне. Дев’ять років, стільки моментів, стільки прожито. Важке рішення, але Ярік дуже швидко це зробив», — додала артистка.

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Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Попов вперше назвав причину розлучення з дружиною. Знаменитість пояснив, що саме негативно вплинуло на його шлюб.

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