11-річна принцеса Габріелла вперше з'явилася на публіці з макіяжем

Принцеса Габріелла / © Getty Images

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Юна принцеса разом із братом принцом Жаком та батьками відвідала пікнік «Pique Nique Monegasque» у князівстві Монако.

Вона вперше з'явилася на заході з макіяжем на обличчі, трохи підкресливши вії. Габріелла була одягнена в милу ніжно-рожеву сукню довжини міді з короткими рукавами і взута в золоті сандалі, а в руках тримала букет квітів. Також принцеса розпустила довге волосся, а у неї у вухах були мініатюрні золоті сережки-кільця.

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Принцеса Габріелла / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як дочка княгині Шарлін вперше з'явилася на публіці з манікюром.

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Княгиня Шарлін зі своїми дітьми Жаком та Габріеллою / © Getty Images

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