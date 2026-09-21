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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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116
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11-річна принцеса Габріелла вперше з'явилася на публіці з макіяжем

11-річна принцеса Габріелла – дочка князя Альбера II та княгині Щарлін – вперше з'явилася на заході з макіяжем.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Габріелла

Принцеса Габріелла / © Getty Images

Юна принцеса разом із братом принцом Жаком та батьками відвідала пікнік «Pique Nique Monegasque» у князівстві Монако.

Вона вперше з'явилася на заході з макіяжем на обличчі, трохи підкресливши вії. Габріелла була одягнена в милу ніжно-рожеву сукню довжини міді з короткими рукавами і взута в золоті сандалі, а в руках тримала букет квітів. Також принцеса розпустила довге волосся, а у неї у вухах були мініатюрні золоті сережки-кільця.

Принцеса Габріелла / © Getty Images

Принцеса Габріелла / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як дочка княгині Шарлін вперше з'явилася на публіці з манікюром.

Княгиня Шарлін зі своїми дітьми Жаком та Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своїми дітьми Жаком та Габріеллою / © Getty Images

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