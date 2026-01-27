ТСН у соціальних мережах

Суспільство
297
1 хв

Такі вже дорослі: принц Жак і принцеса Габріелла в елегантних луках відвідали свято в Монако

Одинадцятирічні близнюки принц Жак та принцеса Габріелла відвідали публічний захід разом зі своїми батьками.

Принц Жак та принцеса Габріелла

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Князь Альбер II та княгиня Шарлін з дітьми були присутні на церемонії Святої Девоти в Монако. Вона є покровителькою Князівства Монако та французького середземноморського острова Корсика, а свято відзначається щороку 27 січня чи напередодні.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княжа родина Монако / © Getty Images

Принц Жак, спадкоємець монакського престолу, і його сестра — принцеса Габріелла — мали дуже елегантний вигляд на цьому сімейному заході. Хлопчик був одягнений у синє класичне пальто, білу сорочку, синю краватку та сині штани, а його сестра одягла таке саме темно-синє пальто середньої довжини, під яким була, мабуть, сукня, чорні колготи та чорні балетки. Волосся Габріелли було розпущене, у вухах були мініатюрні золоті сережки-кільця, а нігті нафарбовані прозорим лаком.

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Нещодавно близнюки відсвяткували свій день народження і виповнилося по 11 років. Палац із цього приводу поділився новими фотографіями Жака та Габріелли.

