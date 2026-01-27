котлети у силіконових формах на пару tiktok.com_bude_smachno_razom

Цей лайфгак економить час, робить страви соковитими та підходить для всього, від яєць і омлетів до паштетів і ніжних суфле. Забудьте про сухі омлети або пригоріле дно каструлі. Готування у силіконових формах допомагає зберегти в стравах максимум смаку та соковитості, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом. Все, що вам потрібно:

Силіконові форми злегка змастити олією. Додайте туди фарш. Помістити у сотейник або пательню з киплячою водою. Накрити кришкою, щоб пар не виходив і страви залишалися ніжними.

Час приготування залежить від типу продукту, наприклад, для яєць та омлетів достатньо 4–6 хв, а для курячого фаршу близько 15 хв.

Як це працює

Приготування на парі чи «водяній бані» — це щадний метод, який дозволяє продуктам готуватися рівномірно без зайвої олії чи пригорання. Страви зберігають природну соковитість, аромат і користь інгредієнтів. Крім того, силіконові форми універсальні, адже їх можна використовувати для випікання, морозива, суфле, омлетів та навіть десертів.

Поради

Не перевантажуйте форму, залиште трохи місця зверху, щоб страва могла «піднятися».

Слідкуйте за температурою води, вона має кипіти, але не інтенсивно вирувати, інакше пар буде надто агресивним.

Силіконові форми та приготування на парі чи «водяній бані» — це не тільки зручно, але й смачно. Ваші омлети, котлети та суфле завжди будуть ніжними, соковитими та матимуть красивий вигляд на тарілці. Тепер навіть складні страви можна готувати легко, швидко та без зайвого клопоту.