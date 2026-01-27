ТСН у соціальних мережах

Любить шорти: 76-річна Вера Вонг підкреслила стрункі ноги одягом

Дизайнерка похизувалась в Мережі своїм новим образом.

Юлія Кудринська
Відома американська дизайнерка Вера Вонг любить підкреслювати свою струнку фігуру одягом. У своєму Instagram вона поділилася новим луком, у якому поєднала улюблені нею джинсові шорти і взуття на високих підборах — у цьому випадку високі шкіряні чоботи на платформі.

Також вона була одягнена в тонкий топ із принтом, на її голові була хустка в дрібний горох, а на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри.

Часто Веру запитують, у чому секрет її стрункої фігури. Вона, за її словами, не любить слово «секрет» у даному випадку, адже вся річ не в «чарівній дієті», а в способі життя завдовжки в десятиліття. Вона вважає, що молодість — це передусім цікавість, інтерес до життя та відсутність зацикленості на віці.

Раніше, нагадаємо, Вера Вонг у дивному вбранні вийшла на червону доріжку. Американська модельєрка знову привернула увагу вибором креативного вбрання, а також зачіскою.

Віра Вонг в купальниках і повсякденних образах (26 фото)

