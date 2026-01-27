Остеопатка назвала вправу, яка може захистити тіло з віком і полегшити скутість від сидіння

Жінки виконують присідання / © Credits

Робота за столом або сидіння протягом багатьох годин може спричинити скутість у стегнах, сідницях і попереку , оскільки м’язи залишаються в коротшому положенні. У вас також буде гірший кровообіг, і ви можете сидіти в позі, яка ставить вашу шию, плечі та спину в незручне положення.

Гарна новина полягає в тому, що вам не потрібно годинами проводити в тренажерному залі або робити безліч вправ для сідниць чи розтяжку стегон, щоб знову відчути гнучкість.

Фатема Контрактор — остеопатка — розповіла Woman&Home, як всього лише одна вправа може значно покращити ситуацію.

Остеопатка рекомендує робити глибокі присідання щодня, оскільки це рух для всього тіла, який сприяє гнучкості, мобільності та може зменшити проблеми зі спиною, особливо якщо ви годинами сидите за столом.

Цей рух — варіація класичного присідання — можна виконувати без будь-якого обладнання, будь-де і будь-коли. За її словами, вправа спрямована на сідничні м’язи, підколінні сухожилля, квадрицепси та м’язи кора. Якщо все робити правильно, це може покращити гнучкість стегон, колін та щиколоток.

Поставте ноги рівно на підлогу, трохи ширше, ніж ширина стегон. Тримайте п’яти опущеними, а груди розправленими, опускаючи тіло, доки не сядете. За потреби тримайтеся за щось, наприклад, за стілець, для підтримки. Відштовхніться ногами та поверніться у положення стоячи. Повторюйте цю вправу від трьох до п’яти разів на день.

Хоча глибоке присідання підходить для початківців, які вже мають хороший діапазон рухів, якщо ви новачок у розтяжці або маєте особливо напружені стегна, поступово переходьте до глибокого присідання.

Коли вам стане комфортніше в русі, намагайтеся щоразу присідати трохи глибше, спочатку утримуючи положення кілька секунд, а потім поступово збільшуючи його.

Важливо себе не змушувати. Якщо ви відчуваєте біль, зверніться до остеопата або фізіотерапевта. Але для більшості людей виконання глибоких присідань щодня змінює правила гри.

ПЕРЕВАГИ ГЛИБОКОГО ПРИСІДАННЯ

Це функціональна вправа

Для тих, у кого обмежений час, функціональні вправи є ключовими. Це вправи, які відображають щоденні рухи — такі як сідання на стілець, піднімання сходами та нахиляння, щоб щось підняти з підлоги. Глибоке присідання — приклад цього.

Дуже важливо, особливо з віком, включати прості рухи у свій щоденний розпорядок, щоб залишатися мобільними та гнучкими, а також покращувати свою силу. А глибоке присідання — одне з найкращих для покращення роботи всього тіла.

Покращує рухливість та гнучкість

Прагнучи до глибокого присідання, ви рухаєте стегнами, колінами та щиколотками з більшим діапазоном рухів. Це допомагає розтягнути м’язи та зв’язки, покращуючи гнучкість та допомагаючи тілу виробляти мастильну рідину навколо суглобів, що сприяє нашій рухливості.

Покращує рівновагу

Остеопатка каже, що рух є ключовим з віком, оскільки він гарантує, що ми залишаємося сильними та збалансованими під час переходу з положення сидячи в положення стоячи.

Якщо ви шукаєте одну з найкращих вправ для покращення рівноваги, це чудова відправна точка. Ви природним чином покращите силу корпусу, пропріоцепцію та рівновагу, поставивши себе в незвичне положення.

Покращує силу

Присідання — одна з найкращих вправ для сідничних м’язів, підколінних сухожиль та квадрицепсів. Навіть виконання однієї вправи лише з використанням ваги тіла допоможе покращити силу нижньої частини тіла, що, своєю чергою, збільшить м’язову масу та щільність кісток.