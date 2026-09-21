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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
653
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Росіяни наростили атаки по одній із областей — б’ють по АЗС (оновлено)

Війська РФ почали прицільно бити по АЗС на Житомирщині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупанти атакують АЗС

Окупанти атакують АЗС / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська продовжили атакувати Житомирську область. Під удар потрапили АЗС.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

«Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За опереативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило.
Робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів», — зазначив він.

На місці атаки / © Віталій Бунечко / Facebook

На місці атаки / © Віталій Бунечко / Facebook

На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.

Атака по Україні 21 вересня — останні новини

На Київщині ворог пошкодив десятки цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, склади та підприємства.

На Одещині росіяни атакували склади супермаркетів. На місцях виникли пожежі.

Через повітряну тривогу в Україні затримуються понад 50 поїздів.

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