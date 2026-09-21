Окупанти атакують АЗС / © Getty Images

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Російські війська продовжили атакувати Житомирську область. Під удар потрапили АЗС.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

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«Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За опереативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило.

Робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів», — зазначив він.

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На місці атаки / © Віталій Бунечко / Facebook

На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.

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