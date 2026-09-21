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- Укрaїнa
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В Україні затримуються потяги через тривогу: подробиці
Через повітряну тривогу в Україні затримуються понад 50 поїздів.
В Україні 21 вересня через повітряну тривогу є затримки потягів. Йдеться про понад 50 маршрутів.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
За даними перевізника, затримки становлять від 25 хвилин до понад 16 годин.
Інформація уточнюватиметься.
Нагадаємо, у Чернігові зранку 21 вересня пролунали вибухи. Причини та наслідки інциденту наразі уточнюються.
Звук вибуху чули також жителі Полтави, над містом здійнявся дим.
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