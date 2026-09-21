ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

В Україні затримуються потяги через тривогу: подробиці

Через повітряну тривогу в Україні затримуються понад 50 поїздів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Потяг

Потяг / © Фото з відкритих джерел

В Україні 21 вересня через повітряну тривогу є затримки потягів. Йдеться про понад 50 маршрутів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

За даними перевізника, затримки становлять від 25 хвилин до понад 16 годин.

Інформація уточнюватиметься.

Нагадаємо, у Чернігові зранку 21 вересня пролунали вибухи. Причини та наслідки інциденту наразі уточнюються.

Звук вибуху чули також жителі Полтави, над містом здійнявся дим.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie