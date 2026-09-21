Новий гуманоїдний робот злякано падає на коліна перед людьми: в чому річ (відео)

Гуманоїдний робот Digit 5 / © YouTube-канал Agility

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Компанія Agility Robotics презентувала нового гуманоїдного робота Digit 5, який здатний автономно уникати людей. Завдяки штучному інтелекту та спеціальним датчикам машина буквально злякано присідає, коли до неї наближаються.

Про це пише Futurism.

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Світ поступово наближається до ситуації, коли двоногі гуманоїдні роботи стануть звичайними працівниками на підприємствах. Тому розробники дедалі більше уваги приділяють тому, як зробити взаємодію потужних машин із людьми максимально безпечною.

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Одним із таких прикладів стала робототехнічна компанія Agility Robotics. На початку цього тижня вона презентувала нову версію свого «робота загального призначення» Digit 5. Він використовує «власні алгоритми штучного інтелекту» та сенсори, щоб «безперервно відстежувати присутність людей і вживати відповідних заходів, автономно уникаючи людей, зупиняючись або переходячи в положення сидячи».

У демонстраційному відео Digit 5 реагує на появу людини досить незвично: масивний робот ніби відсахується та опускається на коліна, коли людина раптово з’являється за рогом. Відповідний момент можна побачити приблизно на 43-й секунді ролика.

Digit 5 здатний самостійно визначати, як поводитися залежно від ситуації. Якщо людина наближається безпосередньо до робота, він може звільнити їй шлях. Якщо ж людина просто проходить поруч, машина може залишатися нерухомою.

«Робота розробили зі складною системою безпечного руху, яка може застосовувати різні заходи залежно від того, яку саме присутність людини виявлено», — розповів технічний директор Agility Robotics Прас Велагапуді.

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Компанія уже має досвід використання своїх машин у комерційній діяльності. Серед компаній, які працюють із роботами Agility Robotics, — Amazon і Toyota. Тепер виробник прагне ще більше підвищити рівень безпеки, щоб зробити своїх роботів привабливішими для бізнесу.

Гуманоїдний робот Digit 5 — характеристики

Digit 5 отримав спеціально розроблений для Nvidia чип зі штучним інтелектом Thor IGX. Він постійно контролює ситуацію навколо робота, отримуючи інформацію з численних сенсорів комп’ютерного зору. Завдяки цьому система може в режимі реального часу виявляти рух людей поблизу.

Гуманоїд також здатний багаторазово підіймати вантажі вагою до 50 фунтів (приблизно 22,7 кг). За словами розробників, це забезпечує йому «повне виконання завдань із підіймання вантажів однією людиною на об’єктах, що регулюються вимогами OSHA».

Щодо автономності, акумулятор Digit 5 розрахований на 90 хв. роботи. Водночас повністю зарядити його можна приблизно за 9 хв. За твердженням компанії, така система «дає змогу виконувати понад 20 годин продуктивної роботи протягом 24-годинної доби».

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У міру того як гуманоїдні роботи дедалі активніше з’являються на робочих місцях, питання їхньої безпечної взаємодії з людьми стає особливо важливим. І здатність робота зупинитися або опуститися на коліна, коли людина опиняється надто близько, видається значно безпечнішою моделлю поведінки, ніж потенційно небезпечне продовження руху.

До слова, водночас Китай прискорює військові дослідження та готує людиноподібних роботів до потенційного застосування в бойових умовах. Аналіз понад 100 патентів і документів свідчить, що Пекін активно інтегрує передові технології у свої стратегії, прагнучи перенести їх із лабораторій на полігони. Зокрема, найбільша робототехнічна компанія Китаю Unitree вже показала відео повністю автономного бойового гуманоїда, що може ознаменувати новий етап у сучасній війні.

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