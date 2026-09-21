Шахраї продають викрадені авто: як перевірити документи та VIN перед купівлею

Як перевірити авто до купівлі / © pixabay.com

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Щоб захистити себе від шахраїв під час купівлі авто, фахівці рекомендують обов’язково перевіряти реєстраційні папери, зіставляти відомості зі свідоцтва про реєстрацію з реальним станом транспортного засобу та користуватися офіційним онлайн-сервісом Головного сервісного центру МВС.

Більше про правила перевірки документів під час купівлі авто розповіла для «24 Право» адвокатка Адвокатського об’єднання «Компетенс» Марина Суткович.

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Захистіться від шахраїв: як перевірити, чи не підроблені документи на авто

Виявити ненадійного продавця допомагають першочерговий огляд і залучення фахівців для експертного дослідження. Також звертайте увагу на те, хто саме передає ключі від машини та якими повноваженнями наділена ця особа. Зустріч не завжди може проводити власник машини.

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Перед купівлею обов’язково перевірте такі відомості про авто:

марку;

модель;

номерний знак;

VIN-код.

Інформація має збігатися у всіх документах та реєстрах. Перевірити свідоцтво про реєстрацію за його серією та номером можна на офіційному онлайн-ресурсі Головного сервісного центру МВС. Проте якщо документи на авто були видані до 2013 року, зробити це найімовірніше не вдасться.

Адвокатка радить зіставити доступний для огляду VIN-код із тим, який вказано у свідоцтві про реєстрацію. Також варто замовити експертне дослідження. Фахівці можуть встановити автентичність ідентифікаційних номерів. Також під час огляду з’ясовують, чи не намагалися номери вузлів та агрегатів знищити, змінити або підробити.

Паралельно перевіряється справжність самих реєстраційних документів та їхня відповідність автомобілю.

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«Самостійно покупець не зможе достовірно встановити, чи не змінювалися або не підроблялися ідентифікаційні номери автомобіля. Наприклад, після викрадення автомобіля VIN або інші ідентифікаційні номери можуть змінити чи підробити, щоб приховати факт викрадення та ускладнити ідентифікацію автомобіля як того, що перебуває в розшуку», — пояснює адвокатка.

Якщо продавець проти того, аби ви замовляли таке дослідження, це привід серйозно замислитися над його мотивами.

Перевірте продавця

Марина Суткович радить окремо перевіряти людину, яка продає вам авто. Машину може продавати не лише власник, а й його офіційний представник чи комісіонер. З’ясуйте, чи має представник юридичне право відчужувати конкретний автомобіль і за якою вартістю.

Якщо машину продає комісіонер, вивчіть договір комісії: його дату, сторони, предмет угоди та обсяг повноважень. Комісіонер має бути на обліку в Головному сервісному центрі МВС як суб’єкт господарювання, що торгує автівками.

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Сконтактуйтеся з власником авто та розпитайте про причину продажу. Трапляються випадки, коли власники не знають, що їхні авто хтось продає.

Юристка підкреслює: усі перевірки потрібно провести до того, як ви заплатите кошти. Якщо продавець намагається приховати документи чи категорично відмовляється від перевірки — від покупки варто відмовитися одразу.

Також пам’ятайте, що договір купівлі-продажу авто, оформлений через застосунок «Дія», зберігається в системі лише місяць. Завантажте його PDF-файл на телефон, комп’ютер або в хмарне сховище.

Українців дурять під час купівлі авто: нова схема

Нагадаємо, в Україні став поширеним новий обман під час купівлі авто в інтернеті, де шахраї заманюють покупців фейковими оголошеннями із заниженою ціною, історіями про терміновий виїзд за кордон або «одноденними» знижками.

У МВС застерігають не перераховувати аванс чи повну суму до особистого огляду машини та перевірки документів. Основними сигналами небезпеки є відмова продавця надати VIN-код, спілкування лише в месенджерах, відсутність телефонного зв’язку, вимога передоплати, заблоковані коментарі, небажання перевіряти авто на СТО та пропозиція оформити угоду без участі покупця.

Перед покупкою важливо перевірити профіль продавця, звірити фото через пошук за зображеннями, а серію та номер свідоцтва про реєстрацію — через офіційний сервіс «Перевірка документів» на сайті ГСЦ МВС. Для безпечної купівлі автівки правоохоронці рекомендують оформлювати угоду лише офіційно: безкоштовно у сервісному центрі МВС або дистанційно через застосунок «Дія».

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