Вживане авто восени: 5 прихованих проблем, ремонт яких може коштувати 1000 доларів

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Осінній огляд автомобіля має свої нюанси. Дощ, бруд, коротший світловий день і ще відносно тепла погода можуть приховати несправності, які проявляться вже після купівлі. У результаті ремонт та заміна окремих деталей можуть обійтися власнику у понад 1000 доларів.

Про це йдеться у матеріалі Mmr.

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Тому перед оформленням угоди варто перевірити кілька вузлів та елементів, особливо актуальних напередодні холодів.

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1. Зимові шини

Перш за все варто оглянути зимову гуму та з’ясувати її вік. Необхідно перевірити глибину протектора, наявність тріщин і інших пошкоджень.

Якщо шинам уже понад п’ять років або вони суттєво зношені, покупцеві доведеться закладати у бюджет новий комплект. Разом із шиномонтажем такі витрати можуть становити 300–600 доларів.

2. Пічка та кондиціонер

Перед зимою важливо переконатися, що система опалення працює належним чином. Водночас під час осінньої перевірки не варто забувати й про кондиціонер.

Окремої уваги потребує радіатор обігрівача. Якщо він несправний і для ремонту потрібно демонтувати передню панель, вартість робіт може скласти 200–500 доларів.

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3. Стан кузова та сліди корозії

Осіння погода здатна ускладнити виявлення проблем із кузовом. Вода та дорожній бруд можуть замаскувати відколи, подряпини, місця попереднього фарбування та осередки корозії.

Якщо після купівлі з’ясується, що потрібно ремонтувати одразу кілька кузовних елементів і проводити антикорозійну обробку, витрати можуть сягнути 300–700 доларів.

4. Акумулятор і генератор

Акумулятор, який без проблем запускає двигун восени, може виявитися слабким після першого серйозного похолодання. Тому перед купівлею варто перевірити стан батареї та роботу генератора.

Заміна акумулятора, а за необхідності й ремонт генератора, можуть обійтися приблизно у 150–350 доларів.

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5. Скло, двірники та дренажні отвори

Восени особливо важливо перевірити стан скла та щіток склоочисників. Також слід переконатися, що дренажні канали не забиті листям та іншим сміттям.

Проблеми з дренажем можуть призвести до потрапляння води в салон. У такому разі доведеться витрачатися не лише на очищення каналів, а й на сушіння салону. Якщо потрібна заміна пошкодженого скла та двірників, загальні витрати можуть становити 200–400 доларів.

Як правильно оглядати авто восени

Щоб не пропустити приховані дефекти, автомобіль перед купівлею бажано оглядати чистим, сухим і за хорошого освітлення. Особливо важливо провести повну діагностику на профільній СТО.

Такий огляд допоможе виявити несправності ще до укладання угоди та не витрачати після придбання тисячі доларів на проблеми, які можна було помітити заздалегідь.

Нагадаємо, гуртові ціни на вживані авто в Європі помітно просіли через відсутність колишнього дефіциту та сезонний вплив.

Для українських імпортерів та покупців машин зниження вартості відкриває нові можливості.

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