Подержанное авто осенью: 5 скрытых проблем, ремонт которых может стоить 1000 долларов

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Осенний обзор автомобиля имеет свои нюансы. Дождь, грязь, более короткий световой день и еще относительно теплая погода могут скрыть неисправности, которые проявятся уже после покупки. В результате ремонт и замена отдельных деталей могут обойтись владельцу более чем в 1000 долларов.

Об этом говорится в материале MMR.

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Поэтому перед оформлением сделки следует проверить несколько узлов и элементов, особенно актуальных в преддверии холодов.

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1. Зимние шины

Прежде всего следует осмотреть зимнюю резину и выяснить ее возраст. Необходимо проверить глубину протектора, наличие трещин и других повреждений.

Если шинам уже более пяти лет или они изношены, покупателю придется закладывать в бюджет новый комплект. Вместе с шиномонтажом такие расходы могут составить 300-600 долларов.

2. Печка и кондиционер

Перед зимой важно убедиться в том, что система отопления работает должным образом. В то же время, во время осенней проверки не стоит забывать и о кондиционере.

Отдельного внимания требует радиатор обогревателя. Если она неисправна и для ремонта нужно демонтировать переднюю панель, стоимость работ может составить 200–500 долларов.

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3. Состояние кузова и следы коррозии

Осенняя погода способна усложнить выявление проблем с кузовом. Вода и дорожная грязь могут замаскировать сколы, царапины, места предварительного окрашивания и очаги коррозии.

Если после покупки выяснится, что нужно ремонтировать несколько кузовных элементов и проводить антикоррозионную обработку, расходы могут достичь 300–700 долларов.

4. Аккумулятор и генератор

Аккумулятор, который без проблем запускает осенью двигатель, может оказаться слабым после первого серьезного похолодания. Поэтому перед покупкой следует проверить состояние батареи и работу генератора.

Замена аккумулятора, а при необходимости и ремонт генератора могут обойтись примерно в 150–350 долларов.

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5. Стекло, дворники и дренажные отверстия

Осенью особенно важно проверить состояние стекла и щеток стеклоочистителей. Также следует убедиться, что дренажные каналы не забиты листьями и другим мусором.

Проблемы с дренажом могут привести к попаданию воды в салон. В таком случае придется тратиться не только на очистку каналов, но и на сушку салона. Если требуется замена поврежденного стекла и дворников, общие расходы могут составить 200–400 долларов.

Как правильно осматривать авто осенью

Чтобы не пропустить скрытые дефекты, автомобиль перед покупкой желательно осматривать чистым, сухим и хорошим освещением. Особенно важно провести полную диагностику на профильном СТО.

Такой обзор поможет выявить неисправности еще до заключения сделки и не тратить после приобретения тысячи долларов проблемы, которые можно было заметить заранее.

Напомним, оптовые цены на подержанные авто в Европе заметно просели из-за отсутствия прежнего дефицита и сезонного влияния.

Для украинских импортеров и покупателей машин понижение стоимости открывает новые возможности.

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