«Мисс Мир — 2026» / © Getty Images

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В субботу, 5 сентября, во Вьетнаме состоялся грандиозный финал 73-го конкурса красоты «Мисс Мир». Победительницей стала Джохейрри Мола из Доминиканской Республики.

24-летняя педагог, журналистка и общественная активистка была коронована представительницей Таиланда Опал Сучати Чуангсри, которая завоевала титул «Мисс Мир» 2025 года.

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«Мисс Мир — 2026» / © Getty Images

Победа Молы стала для Доминиканской Республики второй в истории конкурса — спустя 44 года после того, как в 1982 году Мариасела Альварес стала первой представительницей этой страны, одержавшей победу.

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Мола получила образование по специальности «управление и администрирование бизнеса», в настоящее время девушка преподаёт на английском языке литературу и обществознание, а также основала инициативу Voices of Tomorrow, которая способствует доступу к англоязычному образованию для детей и молодежи из уязвимых сообществ.

«Мисс Мир — 2026» / © Getty Images

Конкурс начался с участием 111 конкурсанток, но в четвертьфинал прошли лишь 40 участниц, а в следующий этап — 20, среди которых была и украинка Валерия Лисовская. Затем были отобраны 12 лучших, после чего определили шесть финалисток, представлявших четыре региона, а также категории Beauty With a Purpose и People’s Choice. В результате первой вице-королевой стала Элизабет Рейнс из Испании, а второй вице-королевой — Таанусия Четти из Малайзии.

«Мисс Мир — 2026» / © Getty Images

Конкурс не ограничивался лишь выступлениями на сцене, ведь соревнования начались 9 августа и включали конкурсные испытания, интервью, показы мод, культурные программы и благотворительные мероприятия в разных уголках Вьетнама.

«Мисс Мир — 2026» / © Getty Images

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