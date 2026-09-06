Какому знаку Зодиака повезет 7 сентября

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 сентября?

Главное в этот день – не тратить драгоценное время впустую, вернуть его не представится возможным.

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Важно вспомнить, что на календаре понедельник – необходимо избегать пустых разговоров, телефонных звонков, общения в мессенджерах социальных сетей и просто витания в облаках, когда мы готовы делать все, что угодно, только бы не работать. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Стоит ли говорить, что о каждой потерянной даром минуте впоследствии придется пожалеть.

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Лев

Львы получат возможность решить важные деловые и финансовые вопросы, которые долгое время казались им безнадежными и непреодолимыми. Теперь же обстоятельства для этого сложатся настолько благоприятно, что все урегулируется легко и без усилий со стороны представителей знака, практически само по себе.

Вообще любые профессиональные и бизнес-дела сегодня будут продвигаться гладко, без каких-либо препятствий и шероховатостей, очень важно воспользоваться такими факторами, поскольку повторяются они не так часто, как хотелось бы.

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