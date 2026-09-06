Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус продемонстрировали нежность на премьере в Венеции

Роберт Паттинсон и Сьюки Вотерхаус / © Associated Press

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Роберт Паттинсон и Сьюки Вотерхаус обычно тщательно скрывают свою личную жизнь от общественности, но в Венеции они появились на публике вместе, обнимались и держались за руки.

Знаменитая пара привлекла внимание на премьере фильма «Прайм-тайм». 34-летняя Вотерхаус выбрала гламурное мини-платье от Saint Laurent из кружева с вставкой из прозрачной ткани на животе, из-за чего создавалось впечатление, что Сьюки одела топ и юбку. Образ она также дополнила колготками, очками и остроносыми туфлями на каблуках.

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Роберт Паттинсон и Сьюки Вотерхаус / © Associated Press

Паттинсон же выбрал классический элегантный костюм от Dior, но совершенно нестандартного стиля, ведь это была модель светлого оттенка в тонкую полоску. Также актер надел белую рубашку и галстук винного оттенка, который перекликался с оттенком обуви Вотерхауса.

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Роберт Паттинсон и Сьюки Вотерхаус / © Associated Press

Напомним, что Паттинсон и Вотерхаус впервые объявили о своих романтических отношениях летом 2018 года, когда их сфотографировали вместе в Лондоне. В последующие годы они в основном старались держаться подальше от внимания СМИ. Только в декабре 2022 года они дебютировали вместе на красной дорожке, появившись на показе Dior в Египте. Но новый этап в их отношениях начался в 2024 году, когда они стали родителями девочки, имя которой держат в секрете.

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