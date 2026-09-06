Невероятно похожа на мать: 18-летняя дочь Миллы Йовович сияла на Венецианском кинофестивале

Эвер Андерсон / © Getty Images

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18-летняя дочь актрисы Миллы Йовович — Эвер Андерсон — посетила 83-й Венецианский кинофестиваль в Италии. Девушка вышла на красную дорожку премьеры фильма «Отец Джо», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Андерсон позировала перед фотографами в роскошном платье Dior из новой круизной коллекции и туфлях на каблуках. Образ был изысканным и невероятно роскошным, ведь её платье и туфли были роскошно украшены бисером и разнообразными пайетками, которые создавали не только объём, но и текстуру и напоминали бахрому.

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Эвер Андерсон / © Getty Images

Однако это было не единственное появление девушки на мероприятиях, связанных с кинофестивалем. Кроме того, Эвер также вышла на фотосессию в нежно-розовом платье с объемными плиссированными складками. Юбка в наряде была асимметричной, а туфли, которые она подобрала к наряду, также имели сложный цветочный декор.

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Эвер Андерсон / © Getty Images

Еще один образ — это абсолютно прозрачное легкое платье с короткими рукавами и рюшами, украшенное большим бантом на животе. Эвер дополнила наряд яркими зелеными туфлями, также украшенными цветами. Такой выбор стал изысканным и интересным акцентом её образа.

Эвер Андерсон / © Getty Images

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