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- Шоу-бизнес
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В изысканном платье от Armani: Нина Добрев сияла на Венецианском кинофестивале
Актриса выбрала наряд от легендарного бренда.
В Италии стартовал 83-й международный Венецианский кинофестиваль, и церемонию открытия сопровождала красная дорожка, на которой появились самые известные мировые звезды. В этом году среди гостей была и Нина Добрев — звезда сериала «Дневники вампира».
Актриса пришла на премьерный показ фильма Дэнни Бойла «Чернила», который открывал Венецианский кинофестиваль. Она продемонстрировала перед фотографами длинное изысканное платье от известного бренда Giorgio Armani.
Наряд Нины был расшит бисером и блестящими элементами, а также платье украшали зеленые шелковые вставки, изящно развевавшиеся при каждом движении актрисы. Завершали её образ украшения от Chopard.
Также на открытии кинофестиваля присутствовала актриса Клэр Фой, сыгравшая одну из ролей в фильме «Чернила».