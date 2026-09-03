В изысканном платье от Armani: Нина Добрев сияла на Венецианском кинофестивале

Нина Добрев / © Getty Images

Реклама

В Италии стартовал 83-й международный Венецианский кинофестиваль, и церемонию открытия сопровождала красная дорожка, на которой появились самые известные мировые звезды. В этом году среди гостей была и Нина Добрев — звезда сериала «Дневники вампира».

Актриса пришла на премьерный показ фильма Дэнни Бойла «Чернила», который открывал Венецианский кинофестиваль. Она продемонстрировала перед фотографами длинное изысканное платье от известного бренда Giorgio Armani.

Реклама

Нина Добрев / © Getty Images

Наряд Нины был расшит бисером и блестящими элементами, а также платье украшали зеленые шелковые вставки, изящно развевавшиеся при каждом движении актрисы. Завершали её образ украшения от Chopard.

Реклама

Также на открытии кинофестиваля присутствовала актриса Клэр Фой, сыгравшая одну из ролей в фильме «Чернила».

Новости партнеров