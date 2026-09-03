В России робот устроил драку с покупателем: кадры из магазина разлетелись в Сети

Робот / © Associated Press

Реклама

В магазине электроники в российском Саратове робот, по утверждению представителей торговой точки, набросился на посетителя после того, как мужчина толкнул машину. На видео видно, как робот наносит удары руками и ногами, а работники магазина пытаются его остановить.

Видео инцидента, якобы произошедшего в магазине Volga Electronics в Саратове, 3 сентября обнародовало издание Daily Mail.

Реклама

На кадрах видно, как робот подходит к входящему в магазин мужчине. Посетитель протягивает руку, словно предлагая машине рукопожатие. Однако робот не реагирует на этот жест.

Реклама

После этого мужчина, как утверждается, в шутку толкает работа.

Через несколько секунд машина резко реагирует на действия покупателя. На видео робот начинает бить мужчину руками и ногами, используя движения, похожие на приемы боевых искусств.

Работникам пришлось вмешиваться

На записи видно, как два сотрудника магазина подбегают к работе и пытаются его сдержать. В то же время машина продолжает двигаться в сторону посетителя и наносить удары.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение. Некоторые пользователи обратили внимание на возможные риски, связанные с развитием робототехники.

Реклама

В то же время обстоятельства инцидента остаются неясными. Daily Mail отмечает, что нет подтверждения, был ли «нападение» работа реальным, могло ли видео быть частью постановки или рекламного розыгрыша.

Это не первый подобный случай

Ранее в сети уже появлялись видео с гуманоидными работами, выполняющими движения по боевым искусствам.

В частности, несколько недель назад во время показательного выступления в ботаническом саду Урумчи в китайском Синьцзяне гуманоидный робот выполнял приемы боевых искусств и случайно ударил ребенка ногой в живот.

Реклама

По данным издания, робот продемонстрировал удар с разворота. Мальчик после удара согнулся от боли и упал обратно в толпу. Сама машина после этого покачнулась, но смогла восстановить равновесие и продолжила выступление.

Еще раньше десятки роботов вышли на сцену во время гала-шоу CCTV к Празднику весны в Китае. Машины выполняли ушибы ногами, сальто, а также демонстрировали приемы с нунчаками, мечами и шестами.

Новый ролик из Саратова снова привлек внимание к возможностям гуманоидных роботов и вопросам безопасности во время их взаимодействия с людьми.

Между тем , в Украине робот «Сергеевич» стал звездой военного подразделения. В 110-й отдельной механизированной бригаде рота наземных роботизированных комплексов «Триглав» провела уникальную операцию, выпустив сразу целую стаю дронов.

Новости партнеров

Новости партнеров