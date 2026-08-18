Перегнал бы Усейна Болта: робот установил невероятный рекорд в беге и прыжках (видео)

Гуманоидный робот «Супермен» китайской компании Unitree

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Китайская компания Unitree представила нового гуманоидного робота, в тестовом забеге превзошедшего мировой рекорд легендарного спринтера Усейна Болта. Кроме невероятной скорости, машина продемонстрировала рекордный вертикальный скачок, поразив экспертов и пользователей Сети.

Об этом пишет Daily Mail.

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На видео прототип, прозванный «Суперменом», демонстрирует удивительную скорость — он разгоняется до 12,66 м/с во время бега по дорожке. Для сравнения, Усэйн Болт при установлении мирового рекорда на Чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году развил скорость 12,42 м/с.

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Работа создала китайская робототехническая компания Unitree, базирующаяся в Ханчжоу. Она известна разработкой высокопроизводительных роботов-собак и гуманоидных машин.

На другом фрагменте видео робот демонстрирует еще одну необычную способность — вертикальный скачок. Из положения стоя машина подпрыгивает примерно на 2 м. Этот показатель также превышает действующий мировой рекорд человека в прыжке с места. Его в 2021 году установил американец Кристофер Спелл — результат составляет 1,7 м.

Публикуя видео в X, компания написала: «Предварительный показ нового робота Unitree: „Супермен“ преодолевает пределы человеческих возможностей. Эта новая машина находится в разработке лишь немногим более трех месяцев, и в ближайшие месяцы есть значительное пространство для дальнейшего усовершенствования».

Судя по всему, эти эффектные испытания должны, прежде всего, продемонстрировать физические возможности нового робота, а не показать выполнение им конкретных практических задач. В то же время, обнародованные кадры являются демонстрационными материалами самой компании. Заявленные показатели скорости бега и высоты скачка не получили независимого подтверждения.

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По сообщениям, у робота, которого удалось разработать в чрезвычайно короткий срок, ноги длиной всего 0,85 м. Учитывая относительно короткую длину ног и, соответственно, шаг машины, продемонстрированная скорость кажется особенно удивительной.

Гуманоидный робот «Супермен» китайской компании Unitree

Несмотря на то, что видео действительно впечатляет своими кадрами, пользователи Сети обнаружили в демонстрации немало комического.

«Это, пожалуй, самый забавный бег, который я когда-либо видел», — написал один из комментаторов.

Другой пошутил: «Он бегает, как какой-то неумеха».

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Еще один пользователь с юмором отметил: «Школьные спортивные дни уже никогда не будут такими, как раньше».

В то же время часть аудитории была серьезно удивлена возможностями машины.

«Если аппаратное обеспечение продолжит совершенствоваться такими темпами, гуманоидные работы очень скоро станут способны на действительно впечатляющие вещи», — написал один из пользователей.

Компания Unitree пока не раскрыла все характеристики «Супермена». В частности, неизвестны его рост и вес, емкость аккумулятора, а также количество повторных испытаний, во время которых проверяли скорость бега и высоту прыжка.

Ветеран технологической отрасли и аналитик Ма Цзихуа пояснил, что подобные экстремальные испытания фактически выполняют роль стресс-тестов для аппаратной части робота и взаимодействия его программного и аппаратного обеспечения. Во время таких тестов машину намеренно испытывают на грани возможностей — проверяют бег, прыжки, взрывную силу и способность удерживать равновесие. Это позволяет определить предельные характеристики всей системы.

По словам Ма Цзихуа, подобный подход используется и при создании автомобилей и самолетов. Определить пределы возможностей техники необходимо еще до того, как их можно будет безопасно и надежно приспособить к выполнению реальных задач.

В начале августа Unitree сообщила, что уже изготовила около 18 тыс. гуманоидных роботов. В то же время в это количество не входят другие гуманоидные конструкции и модели роботов на колесах.

Напомним, ранее Unitree Robotics презентовала гигантского робота GD01 стоимостью около 574 тыс. дол. Вес устройства вместе с пилотом составляет около 500 кг. В демонстрационном видео робот с пилотом в кабине передвигается на двух или четырех конечностях, а также способен пробивать кирпичную стену.

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