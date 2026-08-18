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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
400
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 19 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Рак

Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 19 августа?

День, когда мы по-новому — с неожиданной точки зрения –можем посмотреть на свою жизнь, переосмысливая как совершенные нами к этому времени поступки, так и их результаты — положительные или отрицательные. Тем, кто поставит перед собой важные профессиональные — и карьерные — цели, необходимо сделать выводы из прошлых ошибок. Что же до активных действий, то от них пока следует отказаться — энергии придется потратить много, а вот достичь поставленной цели, скорее всего, не получится. Лучше взять тайм-аут и немого отдохнуть, накопив силы, которые вскоре понадобятся.

Рак

Ракам нужно приготовиться к довольно резким и неожиданным, но при этом приятным жизненным переменам, которые, прежде всего, будут касаться перемещений в пространстве. Представителям знака можно переезжать в новую квартиру, дом, город и даже страну, чем в наше время уже никого не удивишь.

Главное, все делать, не торопясь, поскольку спешка может смазать — а то и вовсе испортить — впечатление от новых обстоятельств, которые в любом случае должны радовать. Также можно возобновлять отношения с близким человеком, с которым произошла досадная размолвка.

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