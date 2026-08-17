Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18 августа?

День, когда силы — как моральные, так и физические — нужно тратить только на действительно важные, серьезные и — обязательно! — масштабные дела, поскольку любое другое их расходование будет считаться бесцельным и неэффективным.

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Также очень важно максимально осторожно обращаться со словами: любое необдуманное высказывание — утверждение или пожелание — могут практически мгновенно стать реальностью, но далеко не факт, что она окажется именно такой, какой мы хотели бы ее видеть — велика вероятность того, что все произойдет с точностью до наоборот.

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Водолей

Водолеям, какую бы цель они сегодня перед собой ни поставили, не только можно, но и нужно опираться на помощь окружающих их людей. Все мы сегодня будем относиться друг к другу максимально доброжелательно, поэтому они не смогут отказать в содействии – напротив, отнесутся к любым словам с максимальным вниманием.

Главное в таком случае — не дать разыграться ни скромности и стеснительности, ни гордыни, поскольку эти качества могут помешать признаться в том, что представители знака сами не могут справиться с поставленной задачей.

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