Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 18 августа?

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Луна рассказывает

День работы над ошибками, когда нужно переоценить не оправдавшие себя мысли, побуждения и поступки.

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Луна рекомендует

Проекты, начатые в этот день, обещают быстро принести ожидаемый результат, причем, как морального, так и материального свойства. Это также хорошее время для перепланировки жилья или хотя бы просто перестановки мебели: обновление своей жизни можно начать даже с таких – простых — перемен.

Луна предостерегает

Не следует принимать важное решение, касающееся личной жизни: под влиянием негативных эмоций можно безвозвратно испортить отношения с любимым человеком. Не стоит также отталкивать человека, который захочет помириться с нами: как бы ни была велика его вина, необходимо учесть тот факт, что он искренне раскаялся в своем поступке и хочет извиниться.

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