Некоторые украинцы смогут оформить отсрочку онлайн: в «Резерв+» готовят новую функцию

«Резерв+» / © Міністерство оборони

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Вскоре в приложении "Резерв+" появится возможность оформлять отсрочку для учителей и других педагогических работников заведений общего среднего образования.

Перед запуском новой услуги Министерство обороны проводит бета-тестирование.

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Присоединиться к нему могут педагогические работники, работающие в общем среднем образовании по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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"При оформлении система сама проверит необходимые данные в государственных системах – без сбора справок и подачи документов через ЦНАП", – пояснили в Минобороны.

Те, кто хочет принять участие в тестировании и одним из первых воспользоваться новой возможностью могут заполнить соответствующую форму для участия в бета-тесте.

Также напомним, что с 1 сентября в Украине изменяются правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и других соискателей образования. Теперь срок действия документа ограничен шестью месяцами, а главным подтверждением статуса становится государственный реестр ЕГЭБО.

К слову, в Закарпатье суд признал незаконной мобилизацию студента, который имел официальную отсрочку. Работники ТЦК задержали мужчину и мобилизовали его из-за того, что в день задержания он отсутствовал на учебе, что представители военкомата расценили как уклонение. Однако суд постановил, что наличие действующей отсрочки делает невозможным призыв, а возможное нарушение правил обучения или учета не дает права игнорировать этот статус.

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