РФ пригрозила Британии «расплатой» за помощь Украине: в Лондоне дали жесткий ответ

Премьер-министр Великобритании / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон не откажется от поддержки Украины, несмотря на угрозы со стороны России из-за помощи Киеву.

Заявление прозвучало после того, как посольство РФ в Великобритании обвинило Лондон в содействии украинским ударам беспилотниками по территории России, передает Reuters.

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Бернем в ответ подчеркнул, что позиция Великобритании по отношению к Украине остается неизменной.

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«Великобритания делает то, что давно обещает – поддерживает Украину на 100%. Мы оказываем поддержку, чтобы Украина могла себя защищать, и такова была позиция Британии весь этот конфликт», — заявил премьер.

Он также подчеркнул, что Лондон не собирается отступать от этой политики из-за давления Москвы.

«Мы не друзья только в хорошую погоду. Мы будем рядом в час нужды Украины, и это не изменится», — добавил Бернэм.

Что предшествовало

В ночь на 18 августа Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил удар по составу Wildberries, после которого возник пожар.

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Позже BBC сообщило, что для ударов по территории России Украина впервые применила британские беспилотники.

После этих сообщений Россия обвинила Великобританию в «преднамеренном содействии эскалации» из-за поставок Украине дронов и пригрозила Лондону последствиями.

В российском посольстве заявили, что Великобритания якобы стала «соучастником» украинских атак, и предупредили, что «чем больше будет поддержка британцами Киева, тем выше будет цена, которую они заплатят».

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