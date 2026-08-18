Эти популярные растения могут отравить собаку: что лучше не сажать возле дома

Наперстянка / © Credits

Реклама

Яркие цветы в саду могут представлять скрытую угрозу для домашних питомцев. Наперстянка, олеандр и глициния содержат токсичные вещества, а их употребление в пищу может вызвать у собак серьёзное отравление.

Об этом сообщило издание House Beautiful со ссылкой на эксперта по безопасности дома Нила Маккензи.

Реклама

Наперстянка

Наперстянка часто украшает сады благодаря высоким стеблям с яркими цветами, однако для собак она ядовита. Опасность представляют все части растения — листья, цветы и даже вода в вазе, где стояли срезанные стебли.

Реклама

Если собака съест наперстянку, у нее могут возникнуть рвота и нарушение сердечного ритма, а в тяжелых случаях — коллапс. В качестве более безопасной альтернативы эксперт рекомендует выбирать розы.

Олеандр

Еще одно опасное растение — олеандр, популярный благодаря вечнозеленой листве и ярким цветам. Содержащиеся в нем токсичные вещества могут оказывать воздействие на нервную систему и сердце животного.

Среди возможных признаков отравления — повышенное слюноотделение, тремор, рвота и затрудненное дыхание. В таком случае собаке требуется неотложная ветеринарная помощь. Вместо олеандра в саду можно посадить камелии или подсолнухи, которые считаются более безопасными для собак.

Глициния

Глицинию легко узнать по каскадам фиолетовых цветов, которыми часто украшают стены, арки и перголы. Однако её семена и семенные коробочки содержат токсичные соединения.

Реклама

Их употребление в пищу может вызвать у собаки многократную рвоту, диарею и вялость. Альтернативой глицинии могут стать плетистые розы или звёздообразный жасмин.

Владельцам собак рекомендуется проверять растения перед посадкой в саду по проверенным спискам ядовитых видов. Если животное съело часть потенциально опасного растения, следует немедленно обратиться к ветеринару. По возможности стоит взять с собой образец растения, ведь симптомы отравления могут проявиться не сразу.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара и высокая влажность могут вызвать у собак острый влажный дерматит. Ветеринар объяснила, какие изменения на коже должны насторожить владельцев.

Новости партнеров