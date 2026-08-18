Станут вашим постоянным спутником: 7 пород собак, которые обожают своих хозяев

Корги / © Unsplash

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Собаки могут быть не только домашними питомцами, но и постоянными спутниками, участвующими в повседневной жизни хозяина. Ветеринары назвали семь пород, представители которых особенно склонны привязываться к людям и проводить с ними много времени.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Как рассказала ветеринарный консультант Vetster Джо Майерс, все собаки способны дарить человеку свое общество, однако характер такой связи зависит от конкретного животного. Одни стремятся постоянно находиться рядом с хозяином, тогда как другие остаются более независимыми, хотя также формируют прочную привязанность.

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Ветеринар Эйми Уорнер добавляет, что собака может не только составить компанию, но и помочь навести порядок в повседневной жизни. Необходимость кормить животное, выгуливать его и ухаживать за ним создает определенный режим и дает больше поводов выходить из дома. В то же время выбирать породу специалисты советуют, прежде всего, исходя из образа жизни и возможности обеспечить потребности животного.

Пудель

Несмотря на распространенное представление о пуделях как о несколько отстраненных собаках, они очень ориентированы на людей. По словам Майерса, представители этой породы умны, активны, хорошо поддаются дрессировке и любят участвовать в делах семьи.

Ветеринар Чирл Бонк также отмечает, что пудели способны хорошо реагировать на настроение человека и крепко привязываться к близким.

Мопс

Мопсы обычно любят находиться рядом с хозяевами и с удовольствием проводят с ними большую часть дня. Они игривые, ласковые и могут хорошо подойти людям, которые много времени проводят дома.

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В то же время будущим владельцам следует учитывать особенности здоровья этой породы. Из-за плоской морды мопсы относятся к брахицефальным собакам и подвержены повышенному риску возникновения определенных проблем, в частности с дыханием.

Акита

Акиты славятся своей преданностью семье. Они могут вести себя сдержаннее, чем представители некоторых других пород, однако способны устанавливать очень прочную связь с хозяином.

В то же время такая собака требует ответственной дрессировки и социализации. Поэтому ветеринары советуют учитывать особенности породы ещё до появления акиты в доме.

Чихуахуа

Небольшой размер не мешает чихуахуа становиться чрезвычайно преданными компаньонами. По словам Бонка, они часто сильно привязываются к одному или нескольким людям и могут буквально следовать за хозяином из комнаты в комнату.

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Благодаря компактным размерам их также проще брать с собой в путешествия. В то же время чихуахуа довольно хрупкие, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры любят находиться рядом с людьми и нередко повсюду сопровождают своих хозяев. Несмотря на небольшой размер, они энергичны и нуждаются в регулярных прогулках и играх.

Еще одна особенность породы — шерсть, которая относительно мало линяет. Йорки также способны приспосабливаться к различным условиям жизни.

Корги

Корги, как правило, стремятся стать частью семейной жизни и способны устанавливать тесную связь с хозяевами. Представители этой породы активны, умны и преданны, поэтому могут стать постоянными спутниками как дома, так и во время прогулок.

Такса

Таксы славятся любознательностью, энергичностью и привязанностью к членам семьи. Они могут внимательно следить за тем, что происходит вокруг, совмещая роль домашнего компаньона и бдительного стража.

В то же время представители этой породы бывают упрямыми и чрезмерно смелыми, поэтому их воспитание и последовательная дрессировка имеют большое значение.

Напомним, ранее эксперты сообщали: если собака постоянно крадёт носки и нижнее бельё, стоит понаблюдать, что она делает после этого. Именно её дальнейшее поведение может подсказать истинную причину такой привычки.

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