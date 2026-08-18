Избили детей за украинский язык: премьер Польши эмоционально обратился к злоумышленникам

В Польше задержаны нападающие на украинских детей: реакция Туска / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал нападение на двух украинских детей в Быдгоще, которые подверглись агрессии из-за того, что разговаривали по-украински.

Об этом пишет Onet.

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По данным полиции, взрослые преступники оскорбляли детей и издевались над ними из-за их национальности. Подростки также напали на них физически. Нападавшие также уничтожили игрушку мальчика и бросили ее остатки в ребенка.

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Во вторник полиция арестовала 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые могут быть причастны к нападению. Оба допрашиваются в полицейском участке Быдгоща.

На послеобеденной конференции, когда виновные еще не были арестованы, премьер-министр Туск, обращаясь непосредственно к нападающим, предложил им обратиться за юридической помощью и добровольно явиться в полицейский участок.

«Вы можете обратиться к другу-юристу, если он у вас есть. Вам будет гораздо лучше, если вы сегодня обратитесь в полицию. Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда вас поймают в конце недели, и вы будете отвечать за то, что вы совершили. Это бесплатный, искренний юридический совет от меня», — сказал премьер-министр.

Туск заявил, что шокирован информацией о нападении на детей из Украины на игровой площадке.

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«Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не все — ни с украинской, ни с польской стороны — хорошо, мы это осознаем, но нападение на детей — это антипольское действие. Мы, как поляки, всегда очень гордились тем, как относимся к своим детям и детям, которые ищут у нас убежище», — сказал премьер Польши.

Такие действия нападающих Туск назвал совершенно неприемлемыми.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе. На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

Недавно в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины за то, что разговаривали по-украински. Подобный инцидент произошел в городском автобусе в Бельско-Белой. Поляк, который, как позже выяснилось, был местным водителем автобуса, делал оскорбительные и ксенофобские комментарии по поводу украинских девушек.

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