Самые миролюбивые и опасные страны мира 2026 года

Самые опасные страны мира 2026 года

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Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP) опубликовал очередной глобальный рейтинг Global Peace Index 2026, охватывающий 163 государства и территории (около 99,7% населения планеты). Исследование демонстрирует сложную геополитическую ситуацию, общий уровень миролюбия в мире продолжает снижаться, а количество активных конфликтов остается высоким.

Оценка традиционно проводится по 23 качественным и количественным показателям, разделенным на три основные категории — уровень общественной безопасности и защищенности, масштабы внутренних и внешних конфликтов, а также степень милитаризации.

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Самые безопасные страны мира 2026 года. Мировой индекс мира © Скриншот worldpopulationreview.com

Топ-10 самых мирных и безопасных стран мира

Европа в очередной раз подтверждает статус стабильного региона планеты — сразу семь европейских государств вошли в первую десятку лидеров.

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Исландия уже 19-й год подряд возглавляет глобальный рейтинг. Островное государство удерживает лидерство благодаря отсутствию регулярной армии, минимальному уровню преступности и высокому уровню общественного доверия. Новая Зеландия демонстрирует неизменно высокие показатели стабильности и безопасности граждан. Швейцария — традиционный центр нейтралитета, политической стабильности и низкого уровня насильственных преступлений. Словения сохраняет прочные позиции благодаря внутренней сплоченности и региональной стабильности. Ирландия отмечается эффективными демократическими институтами и отсутствием участия во внешних военных конфликтах. Австрия содержит высокие стандарты безопасности и комфорта жизни в центре Европы. Португалия — стабильно держится в топе благодаря социальному развитию и низким показателям преступности. Сингапур — самая безопасная страна Юго-Восточной Азии с самым строгим соблюдением законности. Финляндия — сочетает высокий уровень социальной защиты с крепкой системой национальной устойчивости. Япония — единственная страна Восточной Азии в первой десятке, отличающаяся чрезвычайно низким уровнем уличного насилия.

Самые опасные страны и антилидеры рейтинга

На противоположном конце спектра оказались государства, охваченные полномасштабными войнами, глубокими внутренними кризисами и политическим коллапсом.

Россия заняла последнее, 163-е место в рейтинге Global Peace Index 2026 из-за разрешенной и ведомой полномасштабной агрессии против соседних государств и тоталитарной милитаризации внутренней среды. Россия признана самой опасной страной мира.

Украина занимает 160 место, несмотря на высокую внутреннюю устойчивость и улучшение отдельных показателей самоорганизации общества, страна вынуждена вести тяжелую оборону против российской военной агрессии.

Безопасные и опасные страны мира

Судан продолжает страдать разрушительным внутренним вооруженным конфликтом и гуманитарной катастрофой.

Демократическая Республика Конго остается регионом многолетних перманентных конфликтов и нестабильности.

Израиль оказался среди наименее мирных из-за длительного эскалационного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Глобальный индекс миролюбия 2026 года подчеркивает контраст между островками стабильности, где безопасность является базовой реальностью, и зонами активного противостояния, которые определяют современные геополитические вызовы.

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