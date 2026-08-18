Хайден Панеттьери перед смертью собиралась в Украину: что она рассказывала

Хайден Панеттьери планировала поездку в Украину

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Незадолго до внезапной смерти в 36-летнем возрасте американская актриса Хайден Панеттьери делилась трогательными подробностями своих отношений с 11-летней дочерью Каей-Евдокией Кличко.

Об этом пишет Daily Mail.

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Что рассказывала Хайден Панеттьери незадолго до смерти

Звезда сериала «Герои» ушла из жизни в воскресенье — всего за неделю до 37-летия. Вскрытие показало отсутствие признаков травм, но официальная причина смерти пока остается неподтвержденной.

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Дочь Хайден воспитывала вместе с бывшим избранником, 50-летним Владимиром Кличко. В 2018 году, когда Кае было всего 3 года, актриса передала полную опеку отцу, поскольку Панеттьери пыталась преодолеть тяжелые последствия послеродовой депрессии.

Девочка начала жить с папой в Украине.

В мае во время эфира программы CBS Mornings актриса поделилась редкими подробностями общения с дочерью. Она рассказала, что во время одного из частых звонков дочери по FaceTime Кая назвала ее «Бритни» — сделав отсылку к ее героине в фильме 2007 года «Добейся успеха снова».

По словам покойной, друзья Каи «считали ее крутой», потому что фильм обрел новую волну популярности среди зуммеров.

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«Мне так повезло иметь с ней прекрасные отношения. Я летаю туда так часто, как могу. Я постоянно общаюсь с ней по FaceTime», — добавила Хайден Панеттьери.

Друг актрисы сообщил, что незадолго до трагедии Хайден планировала поездку в Украину, чтобы навестить дочь.

«Она говорила о том, как хочет поехать в отпуск и что хочет увидеть свою дочь. Дочь всегда была ее абсолютным приоритетом. Она так ее любила… Дочь была абсолютным светом ее жизни. Она сияла каждый раз, когда говорила о ней. Все, что она делала, вращалось вокруг нее», — сказал стилист причесок Эрик Орельяна.

В своем последнем майском интервью для Dear Momé Хайден откровенно рассказала о решении передать опеку:

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«Это не было решением, которое я приняла легкомысленно, и я даже не хотела этого делать. Я переживала поистине сложный период в своей жизни».

Она также откровенно высказалась в подкасте Джея Шетти On Purpose в мае, когда рассказала, что отчаянно нуждалась в помощи и больше не могла так жить. Хайден добавила, что мысль о том, что кто-то считает, что она так просто отдала своего ребенка, разбивает ей сердце.

В последнее время, по словам женщины, ее жизнь превратилась в постоянную борьбу с депрессией, тревогой, алкоголизмом и наркоманией. Хайден искала выход из ситуации самостоятельно.

После трагических новостей экс-муж Хайден и отец Каи, Виталий Кличко, наконец прервал молчание. Опубликовав в Instagram архивное фото, он написал следующее:

«Наша семья испытывает время глубокого потрясения и горя… Сообщение о трагической смерти Хайден глубоко огорчает меня. Она покинула этот мир слишком рано. Хайден, хоть уже не моя партнерша, была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи…»

Он также добавил, что Хайден построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, и была вынуждена столкнуться с темными сторонами требовательной индустрии.

«Ничто не сотрет времен, которые мы провели вместе, или места, которое она занимала в нашей жизни… Относительно нашей дочери Каи, я всегда буду говорить о ее матери с уважением и помнить, каким человеком она была… Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и поклонникам, которые также сегодня скорбят. Молодые и талантливые люди, такие как Хайден, не должны так быстро покидать этот мир… Я прошу всех уважать чувства и частную жизнь нашей семьи в это невероятно тяжелое время».

Кличко поблагодарил за поддержку и пожелал, чтобы его экс-жена нашла вечный мир и покой.

Голливуд эмоционально реагирует на смерть Панеттьери

Напомним, после внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери ее родные, друзья и коллеги из Голливуда делятся болезненными воспоминаниями о ней. Отец, Скип Панеттьери, назвал дочь «светом и силой природы», а актеры Эмма Робертс, Дэвид Андерс, Дания Рамирес, Виола Дэвис и другие отметили ее яркий талант, ум и доброе сердце.

Панеттьери начала карьеру еще в детстве и получила популярность благодаря ролям в лентах «Помни титанов», «Герои», «Нэшвилл», франшизе «Крик», а также работам по озвучиванию. Последней киноролью актрисы стал вышедший в январе психологический триллер «Сновидец».

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