Блогер испытал самый крепкий снюс в мире и поплатился за это

Блогер попробовал самый крепкий снюс в мире

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Блогер протестировал самый крепкий снюс в мире, содержащий 150 мг никотина. Уже через несколько минут после использования мужчина почувствовал сильные сердцебиение и недомогание, после чего предупредил об опасности таких развлечений.

Об этом пишет Lad Bible.

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Что такое снюс и какой вред от него?

Снюс — это небольшие пакетики с табаком и никотином, которые размещают под губой у десен, и используется в качестве альтернативы сигаретам. В то же время зависимость от него может возникать даже у людей, никогда не имевших привычки курить.

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Среди представителей поколения Z снюс в некоторой степени стал заменой вейпам. Однако специалисты в сфере здравоохранения подчеркивают, что безопасной такую привычку назвать нельзя. Использование снюса вредит яснам, а вместе с этим человек продолжает получать вредные вещества.

Особую обеспокоенность такая продукция вызывает у стоматологов. Регулярное использование снюса может серьезно повреждать десна, что в свою очередь негативно сказывается на состоянии зубов и даже может способствовать их разрушению. При длительном употреблении на деснах также способны появляться белые поражения.

В самых опасных случаях речь идет о белых пятнах, известных как лейкоплакия. Такие изменения могут носить предраковый характер и в будущем повышать риск развития рака полости рта.

Несмотря на это, некоторые пользователи продолжают употреблять снюс и переходят на продукцию с более высокой концентрацией никотина.

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Эксперимент с «самым крепким снюсом в мире» — какой результат

Один из мужчин, публикующий на YouTube обзоры снюса, решил проверить на себе действие пакетика, который назвал «самым крепким снюсом в мире». Для эксперимента блогер избрал продукцию линейки Iceberg Black. По его словам, один пакетик содержал 150 мг никотина — примерно в десять раз больше, чем привычный бренд.

После открытия упаковки мужчина отметил, что эта разновидность снюса «всегда пахнет» так, будто ему место в туалете, а не во рту.

Пакетик, который блогер положил между десной и щекой, имел вкус «тутти-фрутти». Впрочем, еще до использования мужчина лизнул пакетик и, судя по реакции, вкус его не поразил.

Когда пакетик наконец-то оказался во рту, блогер предположил, что зрители захотят узнать, безопасно ли использовать столь крепкий снюс. Ответ на этот вопрос он дал сразу: нет.

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«Некоторые люди используют этот снюс каждый день, это их основной снюс на каждый день», — пояснил он.

В то же время мужчина признался, что не понимает, как кто-то может регулярно употреблять такой снюс, ведь его собственное сердцебиение очень ускорилось. Блогер даже показал рукой движения, напоминавшие сильный стук сердца под рубашкой.

По словам мужчины, он пользуется снюсом уже восемь лет. Однако на этот раз полученная доза никотина повлекла за собой ощущения, которых он вовсе не ожидал от своей привычки. Уже через пять минут блогер испытал действие никотина, описав свои ощущения как «очень тяжело объяснить».

«Я не говорю, что мне плохо или что-то такое, но это неприятное чувство. Такое, будто я хочу его вытащить, больше не хочу держать его во рту. Я очень хочу пить», — сказал он.

В конце концов, мужчина решил не игнорировать собственное самочувствие и вынул пакетик. Заявив, что «это просто не для меня», а продукт оказался «слишком крепким», блогер сообщил зрителям, что больше не планирует им пользоваться. Свой опыт автор видео назвал «быстрым и жестким».

В конце ролика блогер добавил, что чувствует себя плохо и ему нужно немного прилечь.

К слову, 39-летний экологический активист Робин Гринфилд из США провел год, питаясь исключительно дикорастущими растениями, грибами, рыбой и мясом без посредничества магазинов и собственного огорода. Такой эксперимент принес ему психологическое удовлетворение и более глубокую связь с природой, однако вызвал проблемы со здоровьем.

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