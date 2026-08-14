Хотел увидеть затмение: мужчина временно ослеп и до сих пор испытывает проблемы со зрением

Наблюдение за солнечным затмением. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Мужчина по имени Денни Бой предупредил об опасности наблюдения за солнечным затмением без специальной защиты после того, как сам получил серьезную травму глаз.

Как пишет LADbible, он временно потерял зрение после того, как посмотрел прямо на Солнце, и спустя несколько лет по-прежнему испытывает неприятные последствия.

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Дэнни рассказал, что после опасного наблюдения за затмением он на некоторое время лишился зрения. На опубликованном им видео видно, что один глаз был сильно покрасневшим, с заметными повреждениями кровеносных сосудов.

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«Я действительно временно потерял зрение после того, как посмотрел на затмение, и это было, честно говоря, очень страшно», — рассказал он LADbible.

Проблемы не исчезли даже спустя годы

После обращения к офтальмологам мужчине назначили лечение, в частности глазные капли и повязки. В итоге его зрение восстановилось, однако история не обошлась без последствий.

По словам Денни, теперь он периодически видит так называемые «мушки» перед глазами и стал гораздо более чувствительным к яркому свету.

«С тех пор я замечаю некоторые проблемы со зрением, например, "мушки" перед глазами и некоторую чувствительность к свету», — отметил мужчина.

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На этот раз он решил не рисковать и наблюдал за затмением из самолета.

Специалисты предупреждают о необратимых повреждениях

Несмотря на очевидные риски, в соцсетях периодически появляются люди, утверждающие, что могут безопасно смотреть прямо на Солнце. Одна из пользовательниц Instagram даже назвала рекомендации использовать защитные очки «преувеличенной паникой».

Оптометрист Тина Патель призвала не повторять подобный опыт.

«Люди, которые утверждают, что смотрели на солнечное затмение без какой-либо защиты для глаз и "все обошлось", распространяют опасный и вводящий в заблуждение совет», — подчеркнула она.

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По ее словам, отсутствие немедленных симптомов не означает, что глаза не пострадали: опасное излучение может привести к серьезному повреждению сетчатки.

«Достаточно одного беглого взгляда»

Патель сравнила отказ от защиты глаз с отказом пользоваться ремнем безопасности только потому, что человек никогда не попадал в аварию.

«Риск вполне реален, и достаточно всего одного короткого взгляда на солнце, чтобы нанести непоправимый вред», — отметила она.

Врач-офтальмохирург Мфазо Хоуве также назвал непосредственное наблюдение за затмением без надлежащей защиты одним из самых опасных экспериментов для глаз.

История Денни Боя показывает, что даже если зрение после такого инцидента восстанавливается, последствия могут сохраняться годами. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать только специальные сертифицированные средства защиты при наблюдении за Солнцем.

Напомним, испанский скейтбордист Денни Леон поразил пользователей Сети эффектным трюком, который он выполнил на фоне полного солнечного затмения.

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