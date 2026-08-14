Хотів побачити затемнення: чоловік тимчасово осліп і досі має проблеми із зором

Спостереження за сонячним затемненням. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Реклама

Чоловік на ім’я Денні Бой попередив про небезпеку спостереження за сонячним затемненням без спеціального захисту після того, як сам дістав серйозне ушкодження очей.

Як пише LADbible, він тимчасово втратив зір після того, як подивився безпосередньо на Сонце, а через кілька років усе ще відчуває неприємні наслідки.

Реклама

Денні розповів, що після небезпечного спостереження за затемненням його зір на певний час зник. На оприлюдненому ним відео видно, що одне око було сильно почервонілим, із помітними пошкодженнями кровоносних судин.

Реклама

«Я справді тимчасово втратив зір після того, як подивився на затемнення, і це було, чесно кажучи, дуже страшно», — розповів він LADbible.

Проблеми не зникли навіть через роки

Після звернення до офтальмологів чоловікові призначили лікування, зокрема очні краплі та пов’язки. Зрештою його зір відновився, однак повністю без наслідків історія не минула.

За словами Денні, тепер він періодично бачить так звані «мушки» перед очима та став значно чутливішим до яскравого світла.

«Відтоді я помічаю деякі проблеми із зором, як-от "мушки" перед очима та певну чутливість до світла», — зазначив чоловік.

Реклама

Цього разу він вирішив не ризикувати й спостерігав за затемненням із літака.

Фахівці попереджають про незворотні пошкодження

Попри очевидні ризики, у соцмережах періодично з’являються люди, які стверджують, що можуть безпечно дивитися просто на Сонце. Одна з користувачок Instagram навіть назвала рекомендації використовувати захисні окуляри перебільшеною панікою.

Оптометристка Тіна Пател закликала не повторювати подібний досвід.

«Люди, які стверджують, що дивилися на сонячне затемнення без жодного захисту очей і "все обійшлося", поширюють небезпечно оманливу пораду», — наголосила вона.

Реклама

За її словами, відсутність негайних симптомів не означає, що очі не постраждали: небезпечне випромінювання може спричинити серйозне ушкодження сітківки.

«Достатньо одного короткого погляду»

Пател порівняла відмову від захисту очей із відмовою користуватися ременем безпеки лише тому, що людина ніколи не потрапляла в аварію.

«Ризик цілком реальний, і достатньо лише одного короткого погляду на сонце, щоб завдати непоправної шкоди», — зазначила вона.

Лікар-офтальмохірург Мфазо Хоуве також назвав безпосереднє спостереження за затемненням без належного захисту одним із найнебезпечніших експериментів для очей.

Історія Денні Боя демонструє, що навіть якщо зір після такого інциденту відновлюється, наслідки можуть зберігатися роками. Саме тому фахівці радять використовувати лише спеціальні сертифіковані засоби захисту під час спостереження за Сонцем.

Нагадаємо, іспанський скейтбордист Денні Леон вразив мережу ефектним трюком, який виконав на тлі повного сонячного затемнення.

Новини партнерів