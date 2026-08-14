В Украину возвращается сильная жара: какой будет погода в областях 15 августа

Погода / © ТСН

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Без осадков, с небольшой облачностью и жарой до +33°C пройдет 15 августа в Украине. В то же время в ряде западных областей синоптики объявили о гидрологической опасности из-за критического снижения уровня воды в реках.

ТСН собрал все подробности относительно погоды в Украине 15 августа.

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Погода в Украине 15 августа: прогноз Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 15 августа на всей территории страны ожидается небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

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Ночная температура воздуха будет колебаться от 8° до 13° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 23–28°. Жарче всего будет в Закарпатье — там воздух прогреется до 30–33°.

А прохладнее всего — на востоке и северо-востоке страны, где температура будет составлять 20–25°.

Погода 15 августа. / © Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных явлениях 15 августа — что знать

Синоптики предостерегают, что в период с 15 по 25 августа из-за длительной сухой погоды на реках в бассейнах Днестра (во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях), Сяне (Львовщина) и суббассейной Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается дальнейшее.

Показатели могут упасть до самых низких значений за весь период наблюдений, а на отдельных участках даже ниже их. Из-за нехватки осадков уровень воды в реках критически упадет. Мелкие реки местами могут пересохнуть. Это усложнит работу местных водоканалов и хозяйств. Из-за угрозы объявлен III (коричневый) уровень опасности.

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Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве 15 августа — что прогнозируют

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, по территории Киевщины и в Киеве ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью составит 8-13 °, днем — 23-28 °.

В Киеве ночью ожидается 11-13 °, а днем столбики термометров покажут около 25 °.

Погода во Львове 15 августа — прогноз синоптиков.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, по Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

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Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 9–14°, днем — 28–33° тепла.

Во Львове также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 10–12°, днем — 29–31° тепла.

Какая будет погода в Днепре — прогноз на 15 августа.

Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей информирует, что 15 августа в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

По Днепропетровской области температура воздуха ночью будет 9–14°, днем — 24–29°. В Днепре ожидается от 12° до 14° ночью и 24–26° днем.

Погода в Харькове — чего ожидать 15 августа

По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет 7–12°, днем — 22–27°.

В Харькове осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура: ночью 10–12°, днем 24–26°.

Погода в Одессе 15 августа: что известно

Как сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей, вдоль побережья Одесщины ожидаются безопасные погодные условия. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, без осадков. Волнение моря будет легким, а уровни воды вдоль побережья безопасны.

Температура воздуха ночью будет 16–21°, днем — 24–29°. Температура морской воды будет держаться на уровне 22–23°.

Напомним, погода зимой может развиваться по двум основным сценариям: в Украине возможен либо длительный сухой мороз, либо относительно теплая и влажная погода с частыми оттепелями и осадками.

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