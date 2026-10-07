Объемные стрижки для тонких волос: фото самых удачных вариантов

Стрижки для тонких волос

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Для тонких волос хорошо работают стрижки с плотной линией среза, которая зрительно делает кончики более густыми. Легкое филирование или мягкие внутренние слои тоже могут придать движению и объему, но чрезмерное прореживание, особенно на концах, способно сделать волосы визуально реже.

Какие стрижки придают объем редким волосам

Боб с ровным срезом

Классический боб — один из самых удачных вариантов для тонких волос.

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Особенно хорошо смотрится длина примерно до линии челюсти. Ровный срез создает эффект большей густоты, поскольку кончики оканчиваются на одном уровне.

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Такая стрижка подходит прямым или слегка волнистым волосам. Чтобы добавить прическе великолепия, при укладке кончики можно немного подкрутить внутрь.

Боб с ровным срезом. Фото: www.latest-hairstyles.com

Французский боб с челкой

Французский боб обычно короче классического и заканчивается у подбородка или чуть выше.

Челка помогает добавить визуальной густоты в передней части прически и делает образ более выразительным.

Такой вариант хорошо работает на прямых и волнистых волосах. В то же время следует учесть, что челка может нуждаться в более частой укладке, особенно если волосы быстро жирнеют у корней.

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Французский боб с челкой. Фото: www.hairgracefully.com

Удлиненный боб

Для тех, кто не хочет резко сокращать длину, подойдет удлиненный боб или лоб.

Волосы в такой стрижке обычно доходят до ключиц. Форма остается достаточно плотной, поэтому прическа не выглядит редкой на концах.

Преимущество лба еще и в том, что волосы остаются достаточно длинными, чтобы их можно было собрать в хвост или сделать простую прическу.

Удлиненный боб. Фото: in.pinterest.com

Пикси с объемом на макушке

Короткие волосы также могут выглядеть значительно пышнее.

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В стрижке пикси верхнюю часть обычно оставляют длиннее, а виски и затылок делают короче. Благодаря этому легко создать объем на макушке и менять укладку.

Пряди можно зачесывать назад, набок или делать более текстурированными.

В то же время, такая стрижка требует регулярного обновления формы.

Бикси

Бикси сочетает черты боба и пикси и может подойти тем, кто хочет более короткую прическу, но не готов к очень коротким волосам.

На макушке и затылке пряди делают короче, а у лица оставляют немного длиннее. В результате прическа получает легкость и выраженный силуэт без чрезмерного великолепия по бокам.

Что делать с длинными тонкими волосами

Если длину хочется сберечь, лучше избегать большого количества слоев по всей голове.

Основную массу волос можно оставить почти ровной, а более короткие пряди сделать только у лица. Это придает прическе движения, но не отнимает визуальную густоту на концах.

Очень длинные волосы без формы, напротив, часто выглядят плоскими из-за собственного веса.

Длинные волосы с прядями у лица. Фото: therighthairstyles.com

Какие стрижки подойдут для круглого лица

Для круглого лица важно правильно разместить объем.

Лучше, если он будет сосредоточен в верхней части прически, а не у щек. Это помогает визуально вытащить овал лица.

Среди удачных вариантов — удлиненный боб ниже подбородка, асимметричная стрижка, пикси с длинной верхней частью или косая челка.

Зато очень пышная прическа на уровне скул может сделать лицо визуально шире.

Стрижка для круглого лица. Фото: latest-hairstyles.com

Если волосы не только тонкие, но и редкие

Тонкие и редкие волосы — не одно и то же. В первом случае речь идет о толщине волоса, во втором — об общем количестве волос.

Если сочетаются обе особенности, чаще всего удачно смотрятся короткие и средние стрижки с четкой формой.

Помочь может и смена пробора. Боковой или немного смещенный пробор иногда лучше скрывает участки, где сильнее просвечивает кожа головы.

С челкой следует быть осторожными: если волосы реже именно у линии роста, они могут лишь привлечь внимание к этой зоне.

Если же густота волоса внезапно и заметно уменьшилась, следует обратиться к дерматологу, ведь стрижка в таком случае решает только визуальную часть проблемы.

Как поддерживать объем после стрижки

Даже удачная форма будет выглядеть лучше с правильной укладкой.

На влажные волосы можно нанести небольшое количество средства для прикорневого объема, затем высушить корни феном, немного приподнимая их.

Длина удобно досушивать круглой щеткой. Еще один простой прием — время от времени менять пробор: это помогает немного приподнять волосы у корней.

Важно не наносить слишком много стайлинговых средств, ведь тяжелые текстуры могут быстро отягощать тонкие волосы.

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