Охотится на комаров и сбивает их лазером: необычное устройство уже поступило в продажу

Лазер уничтожает комаров / © скриншот с видео

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Китайская компания разработала систему Photon Matrix, способную обнаруживать комаров в воздухе, отслеживать их движение и уничтожать с помощью лазера. Устройство уже запущено в серийное производство, а его стоимость начинается от 988 долларов.

Об этом сообщило издание Ziare.com.

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О Photon Matrix стало известно летом 2025 года, когда проект был представлен в рамках краудфандинговой кампании. С тех пор разработчики более года совершенствовали систему. Теперь, как заявляет производитель, устройство запущено в серийное производство.

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Как Photon Matrix находит и уничтожает комаров

Photon Matrix постоянно сканирует пространство перед собой, чтобы обнаружить небольшие движущиеся объекты. Для этого система использует сразу несколько технологий — LiDAR, миллиметровый радар и визуальный анализ.

После того как устройство распознает комара, оно определяет направление его полёта, отслеживает цель, а затем наводит на неё лазер.

Система работает на расстоянии примерно до шести метров и охватывает сектор в 90 градусов. Она способна распознавать объекты размером от 2 до 20 мм и отслеживать насекомых, скорость полета которых не превышает одного метра в секунду.

На опубликованных компанией демонстрационных видеороликах Photon Matrix самостоятельно обнаруживает насекомое, удерживает его в поле слежения и поражает лазером. Однако насколько эффективной окажется эта технология за пределами контролируемых демонстраций — в частности, во дворе, на террасе или среди большого скопления людей — должны подтвердить независимые испытания.

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Сколько стоит лазерное устройство от комаров

Производитель особо подчеркивает меры безопасности. По утверждению компании, конструкция Photon Matrix предусматривает защиту, которая должна предотвратить попадание людей, домашних животных и птиц в зону действия лазера. Разработчики также сообщают, что устройство прошло ряд процедур сертификации.

Домашняя версия Photon Matrix с инфракрасным лазером стоит 988 долларов. За модель, оснащенную синим лазером, придется заплатить 1088 долларов.

Цена такого устройства значительно превышает стоимость традиционных средств от комаров. При этом система работает без распыления химических веществ.

Напомним, ранее мы сообщали, что обычный рулон туалетной бумаги можно превратить в домашнее средство от комаров, если нанести на него несколько капель эфирного масла.

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