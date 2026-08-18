Отсрочка через ЦНАП: может ли родственник подать документы вместо военнообязанного

Отсрочка через ЦНАП

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Военнообязанные могут подавать документы для оформления или продления отсрочки через Центры предоставления административных услуг. В то же время, передать заявление через родственника, адвоката или другое уполномоченное лицо даже при наличии нотариальной доверенности нельзя.

Детали рассказывает "Судебно-юридическая газета".

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Для оформления отсрочки через ЦНАП военнообязанный должен обратиться лично.

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Причина заключается в процедуре: администратор ЦНАП должен идентифицировать заявителя, сформировать соответствующее заявление, принять необходимые документы и передать их на дальнейшее рассмотрение.

Поэтому доверенность на представительство интересов не заменяет личного присутствия военнообязанного при подаче документов на отсрочку.

Решает ли ЦНАП, кому предоставлять отсрочку

В то же время ЦНАП не принимает решения о предоставлении или отказе в отсрочке.

Администратор принимает заявление и документы, оформляет их и передает на рассмотрение в установленном порядке. То есть обращение через ЦНАП является способом подачи документов, однако сам центр не определяет, есть ли у человека законные основания для отсрочки.

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Таким образом, если военнообязанный решил оформить или продлить отсрочку через ЦНАП, ему необходимо прийти туда лично. Отправить вместо себя родственника или представителя с доверенностью не получится.

Отсрочки от мобилизации в Украине — последние новости:

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову во время мобилизации подлежат военнообязанные, кроме тех, кто имеет законные основания для отсрочки или должным образом оформленное бронирование.

Ранее сообщалось. что в Верховной Раде предлагается расширить перечень оснований для отсрочки. Законопроект №15494 от 10 августа 2026 года предусматривает возможность предоставить его одному из родителей, если второй постоянно проживает за границей или находится там не менее 90 дней в течение года.

Автор инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, объяснял предложение необходимостью защитить детей, фактически остающихся в Украине только с одним из родителей.

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В то же время отсрочка и бронирование — это не одно и то же. Они имеют разные основания, порядок оформления и сроки действия. ТСН.ua рассказал, чем отличаются отсрочка и бронирование, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как ее оформить и кому доступно автоматическое продление.

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