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- Гламур
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Камалия показала подросших дочерей в изысканных платьях и с экс-мужем поздравила их с важным праздником
В семье Камалии особенный праздник. Дочерям артистки исполняется 13 лет.
В семье украинской певицы Камалии и ее бывшего супруга, пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, особенный праздник.
У дочерей бывших супругов 6 сентября день рождения. Арабелле и Мирабелле исполняется 13 лет. Итак, в своем Instagram исполнительница поздравила именинниц. Артистка опубликовала их семейное фото. На снимке подросшие девочки позировали в изысканных вечерних платьях. Рядом с ними находились их родители.
Также Камалия адресовала дочерям теплые слова. Исполнительница подчеркнула, что Арабелла и Мирабелла — величайшее счастье, которое у них с Мохаммадом Захуром есть. Артистка и бизнесмен очень ими гордятся и благодарные судьбы, что могут называться их родителями.
Камалия желает Арабелле и Мирабелле оставаться такими же добрыми, яркими и полными позитива. Также певица искренне хочет, чтобы все желания и мечты дочерей воплотились в реальность. А она же с бывшим мужем всегда будет рядом, будет помогать и оберегать.
«Мы с вашим любящим папой поздравляем вас с днем рождения! Вы — наше величайшее счастье, наша гордость и два невероятных чуда, которые ежедневно наполняют жизнь светом и любовью. Оставайтесь такими же искренними, добрыми, яркими и смелыми. Пусть сбываются ваши заветные мечты, а мы всегда будем рядом — поддерживать, оберегать и любить вас безгранично!» — поздравила артистка дочерей.
Напомним, сын продюсера Ирины Горовой и рэпера Потапа 6 сентября тоже празднует день рождения. Андрею исполняется 18 лет. Звездная мама уже нежно поздравила его с праздником и показала, как он с течением времени изменился.