Екатерина Грушевская. Фото: nibu.kyiv.ua

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Екатерина Грушевская — единственный ребенок выдающегося украинского историка и общественно-политического деятеля, главы Украинской Центральной Рады и лидера УНР Михаила Грушевского. По популярности она осталась в тени своего известного отца, хотя сама была очень успешной и трудолюбивой ученой — специализировалась по истории, этнографии, культурологии, фольклористике, этносоциологии, занималась переводческой работой.

ТСН.ua пишет о непростой судьбе Екатерины Грушевской.

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Детство Грушевской

Михаил Грушевский переехал во Львов в 1894 году как профессор Львовского университета, а впоследствии встретил здесь будущую жену Марию Сильвестровну Вояковскую — выдающегося педагога, в то время — учителя женской гимназии имени Королевы Ядвиги.

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В 1900 году у супругов родился единственный ребенок Катя. Жили они в съемной квартире на улице Домбровского, современной — Рутковича, недалеко от Стрыйского парка.

Крестили дочь в церкви святых Петра и Павла, расположенной на Лычаковской. Интересно, что крестных родителей у малышки не было. Из-за врожденного туберкулеза крещение состоялось в возрасте двух недель, так что кандидатур на эти ответственные роли просто не успели найти.

Екатерина Грушевская. Львов, 1910 год. Фото: mmh.kyiv.ua

Екатерина Грушевская жила во Львове до 14 лет. Как показало время, этот период был самым счастливым в ее жизни, который вместе с патриотической и интеллектуальной семейной подготовкой заложил прочный фундамент в мировоззрении исследовательницы.

Влияние родителей на становление личности Екатерины было очень ощутимым. По причине болезненности начальное образование она получила дома благодаря матери, чьи знания без преувеличения можно было назвать энциклопедическими.

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Среди прочего Мария Сильвестровна хорошо владела русским, французским, английским и норвежским языками, которыми научила разговаривать и дочь. Также дома у Грушевских каждый вечер собирались ведущие украинские ученые, художники и общественные деятели, что сформировало у девочки не только патриотические чувства, но и высокие интеллектуальные запросы.

Екатерина Грушевская. Львов, 1910-е годы. Фото: mmh.kyiv.ua

Дома Катю ласково называли «Кулюней» или «Бобочкой», а по ее детским привычкам знаем о любви к ореховому торту, рисованию и котятам, открытки с которыми присылал дочери Михаил Грушевский каждый раз, когда бывал в длительных командировках.

В свое время несколько уроков рисования девочке дал известный художник Михаил Бойчук.

Екатерина Грушевская с домашними любимцами. Киев, вторая половина 1920-х годов. Фото: mmh.kyiv.ua

Репрессии против интеллигенции

В 30-е годы политика партии резко меняется. Начинаются тотальные чистки и ликвидация украиноведческих учреждений, уничтожаются издания, закрываются журналы. Начинаются репрессии против украинской интеллигенции — доносы, обвинения и аресты. Михаила Грушевского травят как «украинского буржуазного историка».

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Арест и смерть Грушевского

1914 год принес для отца Екатерины и всей семьи нелегкие испытания. В конце ноября в разгар Первой мировой войны Михаил Грушевский был арестован и сослан в Симбирск, куда вслед отправились и жена с дочерью.

«Я была еще от кори очень слаба, только неделю как вышла из постели, но… то желание быть вместе как можно скорее, не отлучаться от папы, какое-то чуть-чуть величественное желание помочь и защищать его гнало нас в путь. Мы ехали с радостью», — записывает впоследствии Екатерина в своем дневнике.

Впрочем, даже опека дочери не спасает 68-летнего ученого от гибели. В конце 1934 году, во время пребывания в Кисловодске в санатории, у него на спине выскакивает карбункул, и через три дня после 4 неудачных операций он умирает от общего заражения крови.

Екатерина Грушевская в семейном кругу. Фото: mmh.kyiv.ua

Арест Екатерины и обвинения в измене

Екатерина Грушевская была арестована по доносу агента НКВД, бывшего преподавателя Нежинского института народного образования, а затем Киевского университета Костя Штепы.

В июле 1938 года Екатерину Михайловну арестовали и предъявили несколько безосновательных обвинений — в шпионаже, измене родине, организации контрреволюционной деятельности. Часть из них были сняты в отсутствие состава преступления, но продержали ее в холодных застенках НКВД вплоть до октября.

В конце концов, она подписала признание, хотя ей хватило смелости отказаться от своих показаний во время судебного заседания. Это ничего не изменило, приговор был суровым — Екатерину Грушевскую выслали в Магаданскую область — в один из самых страшных уголков под названием «Тихая смерть». Что удивительно, учли ее единственную просьбу сохранить архив отца.

«Забрали ее в летнем платье, даже без пальто! Катю со дня ареста не видела. Как это я проживу без нее столько лет… а я расставалась с ней только один раз за всю жизнь, да и то на месяц…» — вспоминала мать, Мария Сильвестровна.

Между тем Мария Сильвестровна тщетно обращалась ко всем возможным инстанциям с тем, чтобы ее единственную дочь помиловали.

В 1941 году от Катерины Грушевской пришло последнее письмо, где она писала, что, вероятно, скоро будет возвращаться в Киев. Однако в 1943 году она умерла, о чем ее мать так и не узнала, прожив еще пять лет после нее в крошечной комнатке флигеля в нищете.

Одно из писем Марии Грушевской к Екатерине, вернувшихся с Магадана, 1940 год. Фото: istpravda.com.ua

По документам КГБ она скончалась 30 марта 1943 года в Темлаге, похоронена в Новосибирске. Так ли на самом деле? Кто знает.

Место захоронения Екатерины Грушевской до сих пор неизвестно. Единственное, что удалось сделать усилиями Ольги Грушевской, жены родного брата Михаила Грушевского, официально реабилитировать имя исследовательницы.

Научная деятельность была подлинной страстью Екатерины. Поэтому она никогда не была замужем и не имела детей.

К сожалению, из шести задуманных томов свет увидели всего два, к тому же почти весь тираж второго тома был уничтожен. В первом томе было собрано 13 текстов и 117 вариантов дум, во втором — 20 дум и 176 вариантов. И до сегодняшнего дня это самое полное, основательное среди всех изданий украинского эпоса, с которым не могло сравниться ни одно следующее. Ирония судьбы состоит в том, что именно эти исследования как «сочинения ярко националистического характера» позже лягут в основу ее дела, инспирированного НКВД.

«Одну потеху имею — в своей дочери, хорошо работающей научно и в некоторых отраслях научного труда начинает меня совсем хорошо заслонять», — писал Михаил Грушевский.

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