Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер с Путиным / © Associated Press

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В Белом доме прокомментировали переговоры спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с диктатором Владимиром Путиным в Москве. Их оценили как достаточно «содержательными».

Об этом сообщил чиновник Белого дома на условиях анонимности для издания Reuters.

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Собеседник также сообщил, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса между США, Россией и Украиной. В то же время должностное лицо не уточнило, о чем именно идет речь и когда следует ожидать соответствующих заявлений.

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В издании напомнили, что в пятницу, 4 сентября, президент Америки Дональд Трамп намекнул, что у США есть новое предложение о прекращении войны, однако не раскрыл ее деталей.

Виткофф и Кушнер, впервые с января посетившие Москву по поручению президента Дональда Трампа, никаких официальных комментариев не дали. По данным СМИ, после переговоров с Путиным, они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что встреча намечена на воскресенье, 6 сентября, в Киеве.

Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным — последние новости

Напомним, спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование войны. В Кремле рассказали, что встреча продолжалась три часа. После этого они должны отправиться в Украину и передать оценку Киеву.

По утрам известно, что, по данным сервиса Flightradar24, спецборт ВВС США SAM934, по которому переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, после завершения переговоров в Кремле вылетел из московского аэропорта.

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