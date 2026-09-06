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Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным: в Белом доме намекнули на важные изменения в войне — Reuters
По данным американских СМИ, после переговоров с Путиным спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 сентября.
В Белом доме прокомментировали переговоры спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с диктатором Владимиром Путиным в Москве. Их оценили как достаточно «содержательными».
Об этом сообщил чиновник Белого дома на условиях анонимности для издания Reuters.
Собеседник также сообщил, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса между США, Россией и Украиной. В то же время должностное лицо не уточнило, о чем именно идет речь и когда следует ожидать соответствующих заявлений.
В издании напомнили, что в пятницу, 4 сентября, президент Америки Дональд Трамп намекнул, что у США есть новое предложение о прекращении войны, однако не раскрыл ее деталей.
Виткофф и Кушнер, впервые с января посетившие Москву по поручению президента Дональда Трампа, никаких официальных комментариев не дали. По данным СМИ, после переговоров с Путиным, они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что встреча намечена на воскресенье, 6 сентября, в Киеве.
Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным — последние новости
Напомним, спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование войны. В Кремле рассказали, что встреча продолжалась три часа. После этого они должны отправиться в Украину и передать оценку Киеву.
По утрам известно, что, по данным сервиса Flightradar24, спецборт ВВС США SAM934, по которому переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, после завершения переговоров в Кремле вылетел из московского аэропорта.