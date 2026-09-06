Какой популярный напиток разрушает наши кости

Кофе / © pexels.com

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Регулярное потребление чая может поддерживать здоровье костей у пожилых женщин, тогда как злоупотребление кофе негативно влияет на него.

Об этом пишет Science Daily.

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Ученые из университета Флиндерса проанализировали данные исследования Study of Osteoporotic Fractures. В нем приняли участие 9,7 тысяч женщин в возрасте от 65 лет. В течение 10 лет они сообщали ученым о количестве потребляемого кофе и чая.

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Исследователи изучали, связано ли регулярное употребление этих напитков с изменениями минеральной плотности костной ткани — показателя, используемого для оценки рисков остеопороза. При наличии этого хронического заболевания у человека уменьшается плотность и крепкость костей.

Ученые обнаружили, что женщины, регулярно потреблявшие чай, имели высшую минеральную плотность костной ткани в области бедра по сравнению с теми, кто его не пил. Разница была небольшой, но статистически значимой. Она может иметь значение, если рассматривать ее на уровне больших групп населения, отмечают ученые.

«Хотя умеренное употребление кофе кажется безопасным, слишком большое потребление этого напитка может быть нежелательным, особенно для женщин, употребляющих алкоголь», — отметила исследователь Энву Лю.

Ранее стало известно, что влияние кофеина и других активных соединений кофе затрагивает как гормоны стресса и удовлетворения, так и половую сферу и обмен веществ.

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